Una mujer que era víctima de violencia doméstica por parte de su pareja sentimental, quien la mantenía encerrada en una vivienda, fue rescatada por miembros de la Policía Nacional, informó la noche de este jueves la entidad.

Agentes Toppo del C-2 tuvieron que romper la puerta para penetrar al lugar. El hecho quedó registrado en un video. Tan pronto la puerta fue abierta, la dama salió corriendo.

El hecho ocurrió en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, donde agentes de la uniformada se presentaron tras ser alertados por el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, que a su vez recibió la denuncia de los vecinos.

"Al llegar al lugar, los agentes encontraron la vivienda cerrada y, ante la negativa de sus ocupantes a abrir la puerta, solicitaron apoyo de la unidad especializada Toppo del C-2, logrando intervenir de manera oportuna y poner a salvo a la mujer", refirió la Policía en una nota de prensa.

Detienen al agresor

Agregó que durante el procedimiento fue detenido el agresor, identificado como Florencio Lorenzo Lorenzo, de 46 años, quien quedó bajo control de las autoridades correspondientes para los fines legales de lugar.

El nombre de la víctima se omite para proteger su integridad.