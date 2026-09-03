Vehículo derriba dos postes del tendido eléctrico al volcarse en avenida de Santiago

El vehículo tras ser remolcado a la sede de la Digesett ( ANEUDY TAVÁREZ )

Un vehículo derribó dos postes del tendido eléctrico tras volcarse la madrugada de este jueves en la avenida Estrella Sadhalá, casi esquina Bartolomé Colón, en Santiago, dejando cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10 de la madrugada, cuando una Chevrolet Tahoe sufrió un deslizamiento y terminó volcada, provocando la caída de las estructuras del tendido eléctrico.

El derribo de los postes no ha provocado, hasta el momento, interrupciones en el servicio eléctrico de la zona.

Heridos y atención médica

Los cuatro ocupantes del vehículo resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez para recibir asistencia médica. Las autoridades no han ofrecido los nombres de los involucrados.

Respuesta de las autoridades

El coronel Frederic Naranjo, director en Santiago de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó que agentes de la institución acudieron al lugar para viabilizar el tránsito, debido al congestionamiento generado por el accidente.

Dijo que personal de la institución investiga las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De manera preliminar, se presume que los afectados transitaban a una velocidad que no era prudente.

El vehículo involucrado en el accidente fue trasladado a la sede de la Digesett, mientras un equipo técnico trabaja en la reposición de los postes de luz dañados.