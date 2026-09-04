Desapariciones sin respuesta: seis casos de niños siguen abiertos desde 2022

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira ofrece declaraciones sobre las desapariciones. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Las desapariciones de seis niños, ocurridas entre 2022 y 2025, permanecen como "casos pendientes" en los registros de la Policía Nacional, de acuerdo a lo informado este viernes por esa institución.

Entre los casos más recientes figuran los de Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario, ambos correspondientes a 2025 y todavía bajo investigación y seguimiento de las autoridades, según informó el vocero de la Policía, Diego Pesqueira.

Al ampliar la revisión a años anteriores, la institución identificó otros cuatro casos: Fraynel Daniel Ciprián Montero y Ruth Esther Paredes Ramírez, reportados en 2023, así como Luis Ángel González Méndez y Kendry Esmil, correspondientes a 2022.

La Policía no ofreció detalles sobre los avances alcanzados en las investigaciones de estos casos.

Los expedientes fueron mencionados por la institución al hacer una aclaración sobre una publicación que circula desde agosto en redes sociales y que contiene una supuesta lista de 18 niños desaparecidos en República Dominicana entre 2024 y 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-21821-pm-8201b5a1.jpeg Casos pendientes de niños desaparecidos (PUBLICADA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Recuento

Los casos de Roldani Nicolás Calderón y Brianna Genao Rosario presentan algunas similitudes. Roldani, de tres años, desapareció el 30 de marzo de 2025 en Jarabacoa, provincia La Vega. El niño se extravió mientras jugaba con otros menores en el patio de su casa.

De manera similar, Brianna Genao Rosario desapareció el 31 de diciembre de 2025 en Barrero, una comunidad del municipio de Imbert, mientras se desarrollaban actividades familiares en el lugar.

Fraynel Ciprián Montero permanece desaparecido desde febrero de 2023. El reporte de sus familiares señala que el menor, de cuatro años, salió solo de la banca donde trabaja una familiar y se dirigía a su casa, ubicada relativamente cerca, pero nunca llegó a la vivienda.

Ruth Esther Paredes, de 11 años, desapareció en marzo de 2023 en La Caleta, Boca Chica.

Luis Ángel González se extravió en febrero de 2022 en Vicente Noble, Barahona. Dos meses después se reportó la desaparición de Kendry Esmil, mientras jugaba en el patio de su vivienda en San Juan.

La Policía Nacional reiteró que mantiene activas las investigaciones relacionadas con los casos de personas desaparecidas y que continuará las diligencias para determinar el origen de la publicación y establecer quiénes son sus responsables.