Decenas de familias tuvieron que abandonar sus hogares y varios negocios resultaron destruidos tras un incendio registrado la madrugada de este viernes en el edificio Dr. Luis Franco, ubicado en la avenida Correa y Cidrón, esquina Amín Abel Hasbún, frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El fuego, que comenzó alrededor de la 1:25 de la madrugada, obligó a los residentes a abandonar el inmueble de manera apresurada, mientras las llamas consumían apartamentos y locales comerciales.

Algunos de los afectados lograron salir únicamente con la ropa que llevaban puesta.

El estruendo y el movimiento provocados por la emergencia hicieron que algunos residentes pensaran inicialmente que se trataba de un temblor.

Poco después se dieron cuenta de que el edificio estaba siendo afectado por un incendio y comenzaron a salir para ponerse a salvo.

"Todos salimos huyendo", contó María Gabriela Camero, una de las vecinas del edificio, quien durante la emergencia intentaba ayudar a sus vecinos y localizar a un amigo.

Camero relató que varios residentes intentaron regresar para rescatar algunas de sus pertenencias, pero la magnitud del fuego y el agua utilizada para sofocarlo hicieron prácticamente imposible volver a entrar al inmueble.

"Nosotros estábamos tratando de salvar las pertenencias, buscando a mi amigo, corriendo y tratando de ayudar a los vecinos a recuperar lo poco que quedó", narró.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-115936-am-d51a8395.jpeg Entre los restos del inmueble quedaron pertenencias destruidas por las llamas. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-115937-am-b36ee148.jpeg Parte de los daños provocados por el incendio en el edificio Dr. Luis Franco, frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Una madrugada de angustia

Para quienes viven en el edificio, la madrugada estuvo marcada por momentos de angustia y desesperación.

En medio del humo, las llamas y los gritos, los residentes tuvieron que abandonar sus apartamentos sin tiempo para recoger documentos, ropa, dinero y otros objetos personales.

A primeras horas de este viernes, algunos permanecían en los alrededores del inmueble observando desde afuera sus viviendas, mientras propietarios y empleados de los negocios afectados comenzaron a retirar escombros y revisar lo que quedó tras el incendio.

Algunos aseguran haberlo perdido todo.

Uno de los negocios afectados fue Sandy Copias, cuyo propietario estimó la pérdida de alrededor de 300,000 pesos en efectivo tras el incendio.

Las llamas destruyeron por completo algunos apartamentos y locales comerciales, mientras otras áreas del inmueble resultaron afectadas por el humo y el agua utilizada durante las labores para sofocar el fuego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-115933-am-8057692f.jpeg Así quedó el edificio Dr. Luis Franco tras el incendio que afectó apartamentos y locales comerciales. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-04-at-115927-am-56d9f923.jpeg Una mujer observa desde uno de los apartamentos afectados los daños provocados por el incendio en el edificio Dr. Luis Franco. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

Esperan saber qué provocó el incendio

Dionni Guillermo López, quien reside en el cuarto piso, explicó que su apartamento no fue alcanzado directamente por las llamas, aunque reconoció que distintas áreas del edificio sufrieron daños.

López señaló como posible lugar de inicio del incendio un espacio donde anteriormente funcionaba un comedor identificado como Frío Hot, que, según explicó, llevaba tiempo clausurado.

Sin embargo, prefirió no atribuir el origen del fuego a una causa específica hasta que las autoridades concluyan las investigaciones.

"Si le digo, estaría especulando. De verdad que no. Yo espero que los bomberos encuentren qué fue lo que provocó el incendio", expresó.

Para algunos, el incendio representa daños materiales. Para otros, supone la pérdida de años de trabajo y de objetos que formaban parte de su vida cotidiana.

Mientras los propietarios de los negocios retiran los escombros y evalúan las pérdidas, las autoridades del Departamento de Explosivos y Siniestros de la Policía Nacional realizan los levantamientos y las evaluaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que se produjo el incendio.