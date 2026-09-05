Con llanto y gran pesar, familiares y vecinos recuerdan a Maikel Encarnación, el niño de 10 años que falleció la tarde de ayer, viernes, tras ser atropellado por un camión mientras se dirigía a la escuela junto a su padrastro, luego de salir de su casa.

El hecho ha generado gran consternación en el sector Brisas del Este, ubicado en el municipio Santo Domingo Este, donde recuerdan al menor como un niño tranquilo, educado, cariñoso y querido por toda la comunidad.

La tragedia ocurrió en la calle Las Damas, conocida como calle Amarilla, cuando un camión que circulaba a alta velocidad chocó contra la pasola en la que se trasladaban Maikel y su padrastro, Wilkin Bernal, quien permanece ingresado en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, donde se recupera de las contusiones que sufrió durante la colisión.

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Al momento de ocurrir la tragedia, Bernal llevaba al menor a la Escuela 24 de Abril. Así lo confirmó Amaury Jiménez, un vecino que vio crecer a Maikel y lo quiso como a un hijo.

"El niño era un muchacho excelente. Yo no sé cómo describir eso porque a mí me ha dejado destrozado el corazón", expresó.

El vecino explicó que había adquirido la pasola en la que ocurrió el accidente con el propósito de facilitar el traslado de los niños a la escuela, debido a que el centro educativo no cuenta con transporte escolar.

Explicó que Bernal había pasado a buscar a sus hijos y que, luego de dejarlos en su casa, recogió a Maikel.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/05092026-muerte-de-nino-de-10-anos-en-brisa-del-este-dare-collado77a0270-968a361c.jpg Familiares y allegados de Maikel se reunieron en su vivienda para darle el último adiós. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/05092026-muerte-de-nino-de-10-anos-en-brisa-del-este-dare-collado77a0264-8f4dfd29.jpg Pasola en la que se transportaban el niño Maikel y su padrastro. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Jiménez calificó el hecho como un homicidio intencional, al considerar que el conductor del camión circulaba a alta velocidad y no se preocupó por reducirla antes de atropellar a las víctimas.

"¿Cómo tú vas a chocar a una persona que va delante de ti? Tienes que tener precaución. Él no frenó; se ve que no redujo la velocidad en ningún momento", precisó.

Prófugo

Según relatos de testigos, luego de provocar el accidente, el conductor del camión emprendió la huida y dejó al menor y a su padrastro tendidos en el pavimento.

Pasada la 1:00 de la tarde de este sábado, el conductor aún no había sido detenido por la Policía Nacional.

A pesar del impacto, la pasola en la que se trasladaba Maikel no sufrió daños de consideración.

Querido por todos Los vecinos de la comunidad, donde creció el menor, aún no salen del asombro por su inesperada muerte. Sin embargo, lo recuerdan como un niño tranquilo, amigable y querido por todos. Maikel Encarnación será sepultado la tarde de este sábado en el Cementerio Cristo Salvador.