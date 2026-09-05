Hombre muere tras ser impactado por vehículo que huía de patrulla militar en Mao

El hecho ocurrió en momentos en que una patrulla de la 4.ª Brigada de Infantería "General Benito Monción" detectó una actitud sospechosa del conductor. ( CEDIDA POR EL EJÉRCITO DOMINICANO )

Un hombre murió ayer, viernes, tras ser impactada la motocicleta que conducía por una yipeta cuyo conductor intentaba escapar de una patrulla militar que realizaba labores de control migratorio en el municipio de Mao, provincia Valverde, informó el Ejército dominicano.

El fallecido fue identificado como Delvin Daniel Céspedes Torrez. El hecho ocurrió alrededor de las 11:15 de la noche, en la intersección de las calles Talanquera y Duarte.

El hecho

De acuerdo con la información ofrecida por el Ejército, una patrulla de la 4.ª Brigada de Infantería "General Benito Monción" detectó un vehículo Kia Sorento, año 2011 y de color negro, en actitud sospechosa.

Al percatarse de la presencia de los militares, el conductor emprendió la huida a alta velocidad, perdió el control del vehículo e impactó la motocicleta conducida por Céspedes Torrez, quien falleció a consecuencia del accidente.

Tras la colisión, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie.

Durante la inspección de la yipeta, los militares encontraron en su interior a 13 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, entre ellos cinco mujeres y ocho hombres.

También fueron ocupados documentos personales, un teléfono celular y otras evidencias, que quedaron a disposición de las autoridades.

El Ejército informó que colabora con la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) para localizar al conductor y someterlo a la justicia.

Los 13 extranjeros retenidos y las evidencias ocupadas permanecen bajo custodia en la sede de la 4.ª Brigada de Infantería para los fines legales correspondientes.