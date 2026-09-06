Policía busca armas de reglamento robadas a agentes en tres hechos ocurridos en Santiago

Agentes de la Policía Nacional con los uniformes de la institución. ( DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO )

La Policía Nacional mantiene la búsqueda de las armas de reglamento despojadas a agentes de la institución y a un miembro del Ejército de República Dominicana en tres hechos registrados en menos de una semana en Santiago, mientras varias personas permanecen detenidas y son investigadas los casos.

Una fuente de la Policía Nacional informó este domingo a Diario Libre, vía telefónica, que por los hechos hay personas detenidas, pero las armas aún no han sido recuperadas.

"Hay personas detenidas. Estamos detrás de las armas, que no se han recuperado", indicó la fuente.

Los tres casos fueron comunicados por la Policía Nacional a través de notas de prensa emitidas por la Oficina de Información y Comunicaciones Estratégicas de la Dirección Regional Cibao Central.

Uno de los casos ocurrió durante la madrugada del lunes pasado en el sector Cerro Blanco, próximo a La Noriega, donde una patrulla integrada por un agente policial y un miembro del Ejército, en función de fuerza agregada, fue despojada de sus armas de reglamento y de la motocicleta policial en la que se desplazaban.

De acuerdo con el informe preliminar, los agentes intervinieron al observar a varios individuos que mantenían encañonada a una persona en una marquesina.

En esas circunstancias, los desconocidos despojaron a los miembros de la patrulla de sus armas y posteriormente huyeron en la motocicleta policial.

El vehículo fue recuperado luego de ser dejado abandonado en la vía principal de La Ceibita, junto con otros accesorios.

Una persona se entregó a las autoridades para ser investigada pero fue liberada.

La Policía informó además que uno de los presuntos autores ya fue identificado y que se mantienen activas las labores para localizarlo y someterlo a la justicia.

Otro de los casos ocurrió cuando un oficial superior de la Policía Nacional se encontraba bañándose en las aguas del río Yaque del Norte, en Santiago, ocasión en la que, mediante descuido, le fue sustraída su arma de reglamento.

Por este hecho fue arrestado en el municipio de Miches, provincia de El Seibo, un hombre señalado como presunto vinculado a la sustracción.

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Se bañaba en el río le robaron el arma

El detenido fue localizado en Miches, durante un operativo realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y sería trasladado a Santiago para ser puesto a disposición de los organismos investigativos.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias en que ocurrió la sustracción y establecer posibles responsabilidades.

El tercer caso ocurrió en la avenida Estrella Sadhala, donde un cabo de la Policía Nacional, adscrito a la Unidad Lince y que se encontraba libre de servicio, fue interceptado por dos individuos que lo encañonaron y lo despojaron de su teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras el hecho, el agente realizó varios disparos y los dos presuntos asaltantes resultaron heridos.

Ambos fueron identificados como Delvis Diwary González Roa, de 21 años, y un ciudadano haitiano identificado como Wesley, quienes recibían atenciones médicas bajo custodia policial.

Durante una requisa realizada en el centro de salud donde fueron atendidos, los agentes ocuparon a González Roa el teléfono celular sustraído al cabo, quien posteriormente confirmó que era de su propiedad.

En las investigaciones también fueron ocupados dos abrigos, dos pasamontañas y otras evidencias, mientras que la motocicleta utilizada por los presuntos asaltantes figura con una denuncia de robo.

La Policía Nacional continúa las investigaciones de los tres casos y mantiene la búsqueda de las armas de reglamento que, hasta este domingo, no han sido recuperadas.