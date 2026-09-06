Adolescente muere ahogado en la compuerta de La Otra Banda en Santiago

Luego de recibirse el reporte, fueron activados los organismos de emergencia y rescate, que iniciaron la búsqueda del adolescente en el área. ( FOTO SUMINISTRADA POR LA DEFENSA CIVIL )

Un adolescente de 15 años murió ahogado la tarde de este domingo en las aguas del río Yaque del Norte, específicamente en la zona de la compuerta de La Otra Banda, en Santiago. En el lugar está prohibido bañarse por el riesgo que representa.

El fallecido fue identificado como Reinaldo Pie. Su familia reportó a las 3:30 de la tarde a las autoridades que se estaba bañando y no había salido del lugar.

Luego de recibirse el reporte, fueron activados los organismos de emergencia y rescate, que iniciaron la búsqueda del adolescente en el área.

El cuerpo fue localizado y recuperado dos horas después por los equipos que participaron en el operativo. En las labores intervinieron miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, el Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y la Brigada Acuática de la Defensa Civil de Santiago.

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Acciones de la autoridad

De acuerdo con la Defensa Civil, la compuerta de La Otra Banda es una zona donde está prohibido bañarse debido al riesgo que representan las corrientes de agua.

El cadáver fue entregado a las autoridades correspondientes y quedó bajo custodia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Homicidios y la Fiscalía para los procedimientos legales.

El padre del adolescente fue identificado como Alberto Cariño, de nacionalidad haitiana.

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