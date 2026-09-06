Gobernadora de Dajabón sufre aparatoso accidente en puente; yipeta cae debajo de la estructura

Estado en que quedó el vehículo de la funcionaria. ( FOTO CEDIDA POR LA GOBERNACIÓN DE DAJABÓN )

La gobernadora de la provincia Dajabón, Severina Gil, sufrió la tarde de este domingo un aparatoso accidente de tránsito en las proximidades de la comunidad El Guanal, específicamente en el puente de Bánica, donde el vehículo en el que viajaba terminó debajo de la estructura.

La escena mostraba la yipeta oficial fuera de la vía, en la parte inferior del puente, luego de una colisión que, según explicó Modesto Santana Peguero, chofer de la gobernadora, involucró a un camión.

La Gobernadora relató que el vehículo pesado habría impactado primero una unidad de transporte y posteriormente perdió el control, chocando de frente contra la yipeta en la que se desplazaba la representante del Poder Ejecutivo en Dajabón.

"Ya yo estaba en mitad del puente cuando me estrella de frente", explicó el conductor al narrar los segundos de tensión que precedieron a la caída del vehículo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-06-at-35854-pm1-4f2eb043.jpeg Severina Gil, gobernadora de Dajabón. (FOTO CEDIDA POR LA GOBERNACIÓN DE DAJABÓN)

La gobernadora Severina Gil se encuentra fuera de peligro y habría resultado ilesa, aunque hasta el momento no se ha ofrecido un informe médico oficial sobre su condición.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas en que se produjo el accidente.