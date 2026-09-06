Migración detiene a 58 haitianos durante operativo en Dajabón

Haitianos indocumentados bajando de los camiones de la Dirección General de Migración durante proceso de repatriación en Elías Piña, el 6 de mayo de 2025. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Cuando gran parte de la población apenas comenzaba a despertar, unidades de interdicción migratoria ya recorrían calles, barrios y comunidades en la zona fronteriza como parte de un nuevo operativo contra la presencia de extranjeros en condición migratoria irregular.

Las acciones comenzaron alrededor de las 5:30 de la mañana de este domingo y se extendieron por distintos puntos del municipio cabecera, así como por Los Miche, Santiago de la Cruz y Barrio Norte, entre otras zonas.

Durante un recorrido en horas de la mañana fue posible constatar la presencia activa de agentes de la Dirección General de Migración, quienes se desplazaban por diferentes sectores realizando labores de interdicción y verificación migratoria.

Operativo en distintos sectores

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, informó que 58 nacionales haitianos habían sido detenidos este domingo en Dajabón durante las intervenciones realizadas en distintos sectores de la provincia.

El despliegue volvió a sentirse desde las primeras horas del día en una provincia donde los operativos migratorios se han convertido en una escena frecuente, especialmente en comunidades ubicadas próximo a la línea fronteriza con Haití.

Las autoridades mantienen las acciones en diferentes municipios y distritos municipales de Dajabón, mientras los extranjeros detenidos son trasladados para los procesos correspondientes de identificación, depuración y determinación de su estatus migratorio.

Dajabón continúa siendo uno de los principales puntos de las operaciones migratorias en la región Norte debido a su condición de provincia fronteriza y a la dinámica permanente de movilidad entre República Dominicana y Haití.