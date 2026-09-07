Raso de la Policía ultima a adolescente en SDE; está bajo custodia

Los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Una adolescente de 14 años murió ayer domingo en un hecho ocurrido en una vivienda ubicada en la calle 4 del sector Mendoza, Santo Domingo Este y en el que está involucrado un miembro de la Policía Nacional.

Por el caso se encuentra bajo custodia policial el raso de la Policía Edwin De los Santos Guerrero, de 23 años.

La información fue confirmada por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que el agente permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Investigan el caso

El vocero de la Policía indicó que los investigadores trabajan en la recopilación de evidencias y testimonios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Las autoridades informaron que el arma de reglamento del agente, una pistola CZ P-10 C, calibre 9mm, se encuentra bajo control de las autoridades como parte del proceso investigativo.