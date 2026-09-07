VIDEO | Yipeta impacta ambulancia que atendía una emergencia y luego a un motorista en Santiago
Reportan al conductor de la motocicleta herido tras el accidente
Una yipeta impactó por detrás a una ambulancia que se desplazaba por la avenida Presidente Antonio Guzmán, en el sector La Herradura, Santiago, mientras atendía una emergencia en la que una niña estaba siendo trasladada a un centro de salud.
De acuerdo con el testimonio de testigos, la conductora de la yipeta habría perdido el control al tomar una curva y terminó chocando por la parte trasera el vehículo de emergencia.
Tras el impacto, la ambulancia alcanzó a un motorista que se desplazaba por la vía.
De manera preliminar, se informó que el motorista resultó herido como consecuencia del choque.
- El accidente provocó, además, daños materiales en los vehículos involucrados y generó inconvenientes en la circulación por la avenida Presidente Antonio Guzmán.
Respuesta de emergencia
Debido a que la ambulancia accidentada se encontraba atendiendo una emergencia con la niña, una segunda unidad de emergencia debió ser trasladada para continuar con la asistencia.
Investigación y tránsito
Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) también se presentaron en el lugar del accidente para viabilizar el tránsito vehicular y evitar mayores inconvenientes en la circulación.
Asimismo, los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que dieron origen al accidente.