Una yipeta impactó por detrás a una ambulancia que se desplazaba por la avenida Presidente Antonio Guzmán, en el sector La Herradura, Santiago, mientras atendía una emergencia en la que una niña estaba siendo trasladada a un centro de salud.

De acuerdo con el testimonio de testigos, la conductora de la yipeta habría perdido el control al tomar una curva y terminó chocando por la parte trasera el vehículo de emergencia.

Tras el impacto, la ambulancia alcanzó a un motorista que se desplazaba por la vía.

De manera preliminar, se informó que el motorista resultó herido como consecuencia del choque.

El accidente provocó, además, daños materiales en los vehículos involucrados y generó inconvenientes en la circulación por la avenida Presidente Antonio Guzmán.

Respuesta de emergencia

Debido a que la ambulancia accidentada se encontraba atendiendo una emergencia con la niña, una segunda unidad de emergencia debió ser trasladada para continuar con la asistencia.

Investigación y tránsito

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) también se presentaron en el lugar del accidente para viabilizar el tránsito vehicular y evitar mayores inconvenientes en la circulación.

Asimismo, los agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias que dieron origen al accidente.