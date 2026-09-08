Caen cuatro en Neiba: les ocupan drogas y dinero durante operativos

Dinero incautado en el operativo. ( FOTO CEDIDA POR PN BARAHONA. )

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía Nacional durante varios operativos realizados en los sectores Los Cocos y Vista al Lago, en el municipio de Neiba, donde las autoridades ocuparon una pistola calibre .45, sustancias narcóticas y RD$21,490 en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como José Luis Pérez, Ismael Pérez, Eudilin Cuevas y Bonaidy Amador, según informó la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional.

Pérez e Ismael Pérez fueron interceptados en el sector Los Cocos mientras se desplazaban en un vehículo Hijet blanco.

De acuerdo con el informe preliminar, al percatarse de la presencia policial, ambos habrían lanzado desde el vehículo una pistola calibre .45, con marca y numeración ilegibles, junto con dos cápsulas, antes de intentar escapar.

Te puede interesar Operativos de la DNCD resultan en 71 arrestos y miles de gramos de drogas incautadas

Los agentes lograron interceptarlos.

Operativos

En otro operativo, realizado en el sector Vista al Lago, fueron apresados Eudilin Cuevas, de 25 años, y Bonaidy Amador, de 26.

A ambos, según la Policía, les ocuparon aproximadamente 16 gramos de sustancias narcóticas y RD$21,490 en efectivo.

Las autoridades investigan el dinero por su presunta vinculación con la comercialización de sustancias controladas.

Los cuatro detenidos y las evidencias ocupadas serán remitidos al Ministerio Público, que determinará las responsabilidades legales correspondientes.

La Policía Nacional informó que continuará reforzando los operativos en la región Sur para retirar de las calles armas ilegales y combatir el tráfico y la distribución de sustancias controladas.