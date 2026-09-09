Detienen a dos adolescentes por muerte de joven en Barahona

Los familiares de Luis Manuel Féliz Guzmán pidieron que se esclarezca la muerte del joven, quien falleció tras recibir una pedrada en el pecho mientras se desplazaba en motocicleta por el barrio Camboya, en Barahona. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, sospechosos de causar la muerte de un joven de 20 años tras golpearlo con una piedra en el pecho el martes en el barrio Camboya, se entregaron, acompañados de sus representantes legales, en la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de la Policía Nacional en la provincia Barahona.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades, los adolescentes habrían lanzado una piedra contra Luis Manuel Féliz Guzmán, de 20 años, causándole una lesión que posteriormente derivó en su fallecimiento mientras recibía atención médica en el Hospital Regional Universitario Jaime Mota.

La causa exacta de la muerte será establecida mediante los procedimientos correspondientes del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El hecho ocurrió mientras el joven se desplazaba en una motocicleta acompañado de una estudiante que, según versiones preliminares, había salido del liceo Federico Henríquez y Carvajal. Tras recibir el impacto en el pecho, perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento junto a su acompañante.

Ambos fueron auxiliados por personas que se encontraban en el lugar y trasladados a la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Jaime Mota. Féliz Guzmán murió posteriormente mientras recibía atención médica. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de la joven que lo acompañaba.

El fallecido, conocido como "Angelito", residía en la calle Capotillo, en el sector Villa Estela, y era descrito por sus familiares como un joven deportista, especialmente vinculado al baloncesto.

Piden investigar el hecho

Su tío, Francis Alberto, pidió a las autoridades profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades. Según explicó, ha escuchado versiones según las cuales la víctima habría sostenido previamente un conflicto con otro joven del sector Camboya, aparentemente relacionado con un partido de baloncesto.

Los dos adolescentes, cuyas identidades se omiten por tratarse de menores de edad, se entregaron varias horas después, acompañados de sus representantes legales, ante agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

La Policía informó que los menores serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.