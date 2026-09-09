×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
interno condenado
interno condenado

Interno condenado a 30 años es ultimado en cárcel de Moca

Isaac Gabriel Jiménez Gutiérrez, de 23 años, falleció a causa de varias heridas de arma blanca

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Interno condenado a 30 años es ultimado en cárcel de Moca
Imagen del interno fallecido mientras se encontraba con vida. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Un interno que cumplía una condena de 30 años de prisión murió este miércoles durante una riña registrada en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat.

El fallecido fue identificado como Isaac Gabriel Jiménez Gutiérrez, de 23 años y nativo de Santiago.

El recluso murió a causa de varias heridas punzantes en el tórax.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni han identificado al presunto responsable de la agresión.

RELACIONADAS

Condena 

Jiménez Gutiérrez cumplía una condena por el asesinato del taxista Alberto Grullón Uceta, ocurrido en noviembre de 2021 en la provincia de Puerto Plata.

De acuerdo con el expediente, Jiménez Gutiérrez y Elisaul Alexander Mercado contrataron los servicios de Grullón Uceta para que los trasladara desde Santiago hasta la playa La Ensenada, en Puerto Plata.

  • Al llegar a la zona de Estero Hondo, en el municipio de Villa Isabela, los dos hombres atacaron al taxista con armas blancas y piedras con la intención de despojarlo de su vehículo.

Grullón Uceta murió como consecuencia de un trauma contuso en la cabeza y múltiples heridas cortantes.

Tanto Jiménez Gutiérrez como Elisaul Alexander Mercado fueron condenados por el asesinato del taxista. 

Leer más
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.