Interno condenado a 30 años es ultimado en cárcel de Moca

Imagen del interno fallecido mientras se encontraba con vida. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Un interno que cumplía una condena de 30 años de prisión murió este miércoles durante una riña registrada en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, en Moca, provincia Espaillat.

El fallecido fue identificado como Isaac Gabriel Jiménez Gutiérrez, de 23 años y nativo de Santiago.

El recluso murió a causa de varias heridas punzantes en el tórax.

Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han ofrecido detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni han identificado al presunto responsable de la agresión.

Condena

Jiménez Gutiérrez cumplía una condena por el asesinato del taxista Alberto Grullón Uceta, ocurrido en noviembre de 2021 en la provincia de Puerto Plata.

De acuerdo con el expediente, Jiménez Gutiérrez y Elisaul Alexander Mercado contrataron los servicios de Grullón Uceta para que los trasladara desde Santiago hasta la playa La Ensenada, en Puerto Plata.

Al llegar a la zona de Estero Hondo, en el municipio de Villa Isabela, los dos hombres atacaron al taxista con armas blancas y piedras con la intención de despojarlo de su vehículo.

Grullón Uceta murió como consecuencia de un trauma contuso en la cabeza y múltiples heridas cortantes.

Tanto Jiménez Gutiérrez como Elisaul Alexander Mercado fueron condenados por el asesinato del taxista.

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