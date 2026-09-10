Dictan apertura a juicio contra militar por muerte de joven en el Mirador Sur

Samuel Elías Céspedes Valdez escoltado por agentes de la Policia ( FOTO DE ARCHIVO )

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el teniente coronel del Ejército Samuel Elías Céspedes Valdez, acusado de la muerte de la joven Licairis Yalibes Díaz Valenzuela, ocurrida el pasado 25 de enero en el parque Mirador Sur.

El juez Deiby Antonio Timoteo acogió la solicitud del Ministerio Público, que acusa al militar de homicidio voluntario y sostiene que las evidencias recopiladas durante la investigación contradicen la versión de que el disparo que causó la muerte de la joven fue accidental.

Céspedes Valdez está acusado de provocar la muerte de Díaz Valenzuela, con quien mantenía una relación sentimental, utilizando un arma de fuego durante una discusión entre ambos.

La acusación

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional acudieron al parque Mirador Sur tras recibir una alerta y encontraron a la joven sin vida.

El levantamiento del cadáver fue realizado por un médico legista del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), quien certificó que la causa de muerte fue una herida provocada por un proyectil de arma de fuego.

La acusación establece que la trayectoria del proyectil resulta incompatible con un hecho accidental, como habría alegado inicialmente el imputado. A partir de las evidencias recopiladas, el órgano persecutor sostiene que se trató de un homicidio voluntario.

El arma de fuego utilizada en el hecho fue entregada voluntariamente durante la investigación y quedó bajo custodia de las autoridades.

La acusación fue presentada por el Ministerio Público, representado por la procuradora general de Corte de Apelación del Distrito Nacional, Santa Matilde Reyes Valenzuela, y mantiene la calificación jurídica de homicidio voluntario, en violación de los artículos 295 y 304, numeral II, del Código Penal Dominicano.

Prisión preventiva

El 28 de enero, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso a Céspedes Valdez tres meses de prisión preventiva, a solicitud del Ministerio Público.

La medida fue dictada por el juez Rigoberto Sena, quien dispuso que el imputado cumpliera la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.