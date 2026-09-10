Apresan a hombre buscado por matar a tiros a otro en Vicente Noble

Cae hombre buscado por muerte a tiros de un haitiano en Vicente Noble. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FISCALÍA DE BARAHONA )

Agentes de la Policía Nacional apresaron a Junior Antonio Montero, alias "Pochongo", de 20 años, señalado como el presunto responsable de matar a tiros al ciudadano haitiano Piterson Dilat, de 32 años.

Montero, quien era buscado por el crimen ocurrido el pasado 3 de septiembre en el sector La Cuarenta, del municipio de Vicente Noble, fue capturado por miembros de Investigación y de la Policía Preventiva.

Contra el joven pesaba la orden de arresto número 2026-AJ0076886, emitida por la autoridad judicial competente como parte de las investigaciones por la muerte del extranjero.

De acuerdo con el informe policial, Dilat falleció a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, según consta en el acta de levantamiento del cadáver.

Acciones policiales

Las investigaciones apuntan a que el homicidio habría estado relacionado con "viejas rencillas personales", aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque.

Tras su apresamiento, "Pochongo" permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Además, enfrenta otro proceso también por homicidio, del que se encontraba en libertad bajo fianza.