×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Junior Antonio Montero arresto
Junior Antonio Montero arresto

Apresan a hombre buscado por matar a tiros a otro en Vicente Noble

El homicidio de Piterson Dilat ocurrió el pasado 3 de septiembre

    Expandir imagen
    Apresan a hombre buscado por matar a tiros a otro en Vicente Noble
    Cae hombre buscado por muerte a tiros de un haitiano en Vicente Noble. (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR FISCALÍA DE BARAHONA)

    Agentes de la Policía Nacional apresaron a Junior Antonio Montero, alias "Pochongo", de 20 años, señalado como el presunto responsable de matar a tiros al ciudadano haitiano Piterson Dilat, de 32 años.

    Montero, quien era buscado por el crimen ocurrido el pasado 3 de septiembre en el sector La Cuarenta, del municipio de Vicente Noble, fue capturado por miembros de Investigación y de la Policía Preventiva.

    Contra el joven pesaba la orden de arresto número 2026-AJ0076886, emitida por la autoridad judicial competente como parte de las investigaciones por la muerte del extranjero.

    RELACIONADAS

    De acuerdo con el informe policial, Dilat falleció a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, según consta en el acta de levantamiento del cadáver.

    Acciones policiales

    Las investigaciones apuntan a que el homicidio habría estado relacionado con "viejas rencillas personales", aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias que desencadenaron el ataque.

    Tras su apresamiento, "Pochongo" permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

    Además, enfrenta otro proceso también por homicidio, del que se encontraba en libertad bajo fianza. 

    TEMAS -

      Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.