Cáritas moviliza RD$14 millones y 15 contenedores para afectados por terremotos en Venezuela

Parte de las ayudas enviadas a Venezuela por Cáritas Dominicana. ( FOTO CEDIDA POR CÁRITAS DOMINICANA )

La solidaridad dominicana vuelve a cruzar fronteras. La Conferencia del Episcopado Dominicano y Cáritas Dominicana han recaudado alrededor de RD$14 millones para Cáritas Venezuela. Estos recursos están destinados a contribuir con la atención y recuperación de personas y familias venezolanas que permanecen en condiciones de vulnerabilidad como consecuencia de la emergencia sísmica.

La ayuda económica es fruto de la colecta nacional realizada en las parroquias de la República Dominicana, donde miles de fieles respondieron al llamado de la Iglesia a tender la mano a un pueblo hermano que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

También es resultado de la solidaridad de los usuarios que se sumaron a la campaña de Cáritas a través de las redes sociales.

El director de Cáritas República Dominicana, Juan Manuel Díaz Parrondo destacó que los RD$14 millones representan mucho más que una cifra económica, es una demostración al pueblo venezolano de que no están solos.

"Después del temblor hay que reconstruir mucho más que las paredes. Hay que reconstruir hogares, proyectos de vida, comunidades y esperanza. Nuestra fe nos recuerda que Dios permanece cerca de quienes sufren y que nosotros tenemos la responsabilidad de ser instrumentos de esa cercanía", afirmó Díaz Parrondo.

15 contenedores llevarán otra expresión de la solidaridad dominicana

La solidaridad dominicana también se expresó fuera de las parroquias. Ciudadanos, familias y otros sectores de la sociedad respondieron al llamado de ayuda llevando alimentos, ropa, zapatos, artículos de higiene, entre otros productos de primera necesidad al centro de acopio habilitado en BlueMall.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-104847-am-1-eb85c43a.jpeg Parte de los contenedores enviados a los afectados por el terremoto en Venezuela (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CÁRITAS DOMINICANA)

Esta segunda iniciativa permitirá enviar 15 contenedores de ayuda humanitaria a Venezuela, en coordinación con la Cámara de Comercio Dominico-Venezolana (CADOVEN), en la República Dominicana, representada por su presidente el Sr. Luis Meneses.

Detrás de estos recursos hay pequeños y grandes sacrificios, oraciones y solidaridad. Es la fe convertida en acción. Estos 15 contenedores son una hermosa expresión de un pueblo que quiso compartir lo que tenía con nuestros hermanos venezolanos, manifestó Díaz.

Para Juan Manuel Díaz Parrondo, director de Cáritas República Dominicana, la respuesta del pueblo dominicano constituye una muestra de fraternidad y sensibilidad ante el sufrimiento de otras comunidades.

"Queremos agradecer profundamente al pueblo dominicano por haber respondido con tanta generosidad a este llamado. Cada persona que hizo un aporte en una parroquia, cada familia que llevó una donación al centro de acopio y cada persona que puso su granito de arena se convierte hoy en esperanza para una familia venezolana que necesita levantarse nuevamente", expresó Díaz Parrondo.

Cáritas: acompaña antes, durante y después de la emergencia

La respuesta a Venezuela forma parte de la misión que Cáritas desarrolla a través de su red nacional: acompañar a las personas, familias y comunidades, especialmente a quienes viven situaciones de pobreza, vulnerabilidad o emergencia.

Cáritas República Dominicana cuenta con una Oficina Nacional, dos Cáritas arquidiocesanas, una Cáritas zonal y nueve Cáritas diocesanas, con presencia y trabajo articulado en todo el territorio nacional. Su labor abarca áreas de seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, gestión de riesgos, vivienda e infraestructura, educación, asistencia social y economía solidaria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-104848-am-215ea8aa.jpeg Parte del equipo de Cáritas Dominicana que trabajó recibiendo y ordenando las donaciones para ayudar a los afectados del terremoto en Venezuela (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CÁRITAS DOMINICANA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/10/whatsapp-image-2026-09-10-at-104848-am-1-625a71a7.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CÁRITAS DOMINICANA) ‹ >

En este contexto, la ayuda destinada a Venezuela adquiere también un significado especial para una institución que este año celebra 65 años de servicio.

65 años convirtiendo la solidaridad en acción

Cáritas República Dominicana fue fundada por la Conferencia del Episcopado Dominicano el 19 de septiembre de 1961. Durante más de seis décadas ha desarrollado una labor de asistencia, promoción humana, desarrollo comunitario y respuesta ante emergencias, haciendo de la solidaridad una expresión concreta de la misión de la Iglesia.

Al celebrar sus 65 años, la organización reafirma su compromiso de permanecer cerca de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y de contribuir, desde la acción solidaria, a la recuperación de la dignidad y la esperanza de las personas y comunidades afectadas por las emergencias.

La respuesta a Venezuela representa, así, una nueva expresión de una misión que Cáritas ha sostenido durante sus 65 años: acompañar, servir y construir esperanza donde más se necesita.