Dos violaciones sexuales a niñas y dos condenas de 20 años en SDO

Tribunal impone 20 años de prisión a dos hombres por violación sexual. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Dos hombres fueron condenados a 20 años de prisión por tribunales de Santo Domingo Oeste este jueves, tras ser hallados culpables de violación sexual contra dos menores de edad en hechos ocurridos por separado en sectores de la provincia Santo Domingo.

En el primer caso, el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a Keidel Valdez por la violación sexual de una adolescente de 13 años, ocurrida el 9 de enero en el sector El Café de Herrera.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando la adolescente acompañó a una amiga a buscar dinero en una vivienda ubicada a pocas calles de sus residencias.

Mientras esperaba a su amiga, Valdez la obligó a entrar a una habitación, donde la despojó de su ropa, le tapó la boca y abusó sexualmente de ella.

Durante el juicio, las fiscales litigantes Brenda Reyes y Francheska Alcántara presentaron como elementos de prueba el certificado médico forense, la evaluación psicológica y el testimonio de la víctima, ofrecido mediante Cámara Gesell.

Segundo caso de violación

En el segundo caso, el mismo tribunal impuso una pena de 20 años de prisión a André Morel de los Santos, hallado culpable de agredir sexualmente a una niña de ocho años en el distrito municipal La Guáyiga, municipio Pedro Brand.

Según la investigación, a cargo del fiscal Joel Pinales, el procesado aprovechaba los momentos en que la madre de la menor no se encontraba en la vivienda para cometer los abusos. Los hechos se registraban desde que la víctima tenía cinco años.

La víctima, quien actualmente es adolescente, declaró mediante Cámara Gesell que Morel de los Santos la amenazaba con matarla si contaba lo ocurrido a su madre.

La progenitora presentó la denuncia el 18 de junio ante la Unidad de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Oeste.

En ambos procesos, el Ministerio Público estuvo representado durante el juicio por las fiscales Francheska Alcántara y Brenda Reyes , quienes presentaron pruebas testimoniales y periciales que fueron valoradas por el tribunal.

De acuerdo al comunicado de prensa, las sentencias establecen que ambos condenados cumplan sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres , en la provincia San Cristóbal .

El Ministerio Público indicó que las actuaciones de ambos condenados constituyeron violaciones al Código Penal Dominicano y a la Ley 136-03, que establece el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.