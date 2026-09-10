Matan en Dajabón a Dargenis de Jesús, prófugo de Najayo vinculado a secuestro y homicidio

Dargenis o Dalgeni de Jesús murió abatido en operativo policial en Dajabón. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Una persecución que se extendió durante varios meses terminó a tiros en la provincia de Dajabón. Dargenis de Jesús, conocido como "El Sicario" o "Doble Filo", cayó abatido durante un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM).

El hombre era buscado después de escapar de la cárcel de Najayo, donde se encontraba cumpliendo una medida de coerción por su presunta participación en el secuestro de una pareja.

Según informaciones preliminares, los investigadores lograron localizarlo en territorio dajabonero. Durante la intervención se habría producido un intercambio de disparos que terminó con la muerte del prófugo. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha explicado detalladamente cómo ocurrió el enfrentamiento ni ha informado oficialmente sobre las evidencias ocupadas.

Tras su fuga de Najayo, las autoridades también lo señalaban en una investigación relacionada con la presunta agresión sexual contra una menor de edad.

Las circunstancias exactas del enfrentamiento, el lugar preciso donde fue localizado y las evidencias recogidas durante la intervención todavía no han sido aclaradas.

Antecedentes de la persecución

La persecución contra De Jesús tenía un antecedente documentado desde 2025. El 27 de noviembre de ese año, la Policía Nacional informó que era requerido mediante la orden de arresto número 2025-AJ0045087 por su presunta vinculación con dos casos ocurridos en Pedro Brand: el homicidio de Luisín de la Cruz Sepúlveda, registrado en junio, y el secuestro de una pareja.

La pareja, identificada por las autoridades como Nayleny Rossel, de 28 años, y Wilmy Contreras de los Santos, de 23, había sido interceptada mientras se encontraba en la zona del río La Cuaba. Los captores exigieron RD$125,000 para liberarlos y los mantuvieron durante varios días entre áreas boscosas de Pedro Brand.

Ambos fueron rescatados el 25 de noviembre de 2025. Durante las labores de búsqueda murió en un presunto enfrentamiento con agentes Rafi Miguel García, conocido como "Flaco Diente", señalado como otro de los participantes en el secuestro.

De Jesús consiguió escapar de aquel operativo, pero cuatro días después fue detenido cuando transitaba próximo al cementerio de Villa Altagracia.

La Policía informó entonces que le ocupó un teléfono celular y una mochila que contenía un arma blanca, lámparas LED, un panel solar, una cámara con conexión wifi, otro teléfono y varios accesorios.

Posteriormente, investigadores localizaron dos cartuchos para escopeta ocultos entre la vegetación en La Cuaba. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser procesado por secuestro y asociación de malhechores.

La fuga de Najayo

Tras su arresto, De Jesús fue recluido en Najayo bajo una medida de coerción. Para el 15 de junio de 2026 ya las autoridades lo buscaban nuevamente después de que escapara del centro penitenciario.

La evasión dio inicio a una persecución que se prolongó durante meses y volvió a concentrarse principalmente en las zonas montañosas de La Cuaba y Pedro Brand.

En julio, su madre, Confesora de Jesús Montaño, denunció que miembros de los organismos de seguridad habían cometido abusos contra ella y contra otro hijo menor de edad durante los operativos para localizar al prófugo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuestionó las actuaciones denunciadas.

La búsqueda aumentó en agosto. El día 20, unidades especializadas de la Policía volvieron a desplegarse en las montañas de La Cuaba y utilizaron drones para rastrear áreas boscosas de difícil acceso. De Jesús volvió a evadir el cerco policial.

La muerte reportada ahora en Dajabón colocaría el final de la persecución a más de 200 kilómetros de la zona de Pedro Brand donde se habían concentrado los operativos de los últimos meses.