Parientes de hombre que murió tras permanecer 11 días ingresado piden justicia por su muerte

Familiares de Franyeuri Tibrey exigen justicia por su muerte frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

La familia de Franyeuri Tibrey, de 35 años y padre de cuatro hijos, pidió justicia este jueves por su muerte, luego de que permaneciera ingresado durante un mes y 11 días tras ser agredido el pasado 26 de julio.

Mikaira Jorge, herman del fallecido, relató que Fran salió ese día a compartir con familiares de su esposa por la celebración del Día del Padre.

Durante el encuentro, se apartó momentáneamente para ir al baño y, al notar que no regresaba, sus familiares comenzaron a buscarlo.

Según su relato, posteriormente supieron que había ocurrido un problema y continuaron la búsqueda hasta localizarlo. De acuerdo a lo narrado, quienes lo atacaron, le rompieron "la vena que da movimiento al cuerpo y lo dejaron como un vegetal".

La familiar también afirmó que, después de la agresión, Tibrey fue trasladado y abandonado en un barranco, donde posteriormente fue encontrado.

Indicó que su hermano recibió primeros auxilios y fue trasladado a un centro de salud, donde permaneció ingresado desde el 26 de julio hasta su fallecimiento, ocurrido el sábado pasado.

El hecho ocurrió en San Francisco Hato Damas en San Cristóbal.

Responsables del hecho

La hermana sostuvo que las personas señaladas por la familia como responsables del hecho se habían mantenido prófugas y que sobre ellas existían órdenes de arresto.

Agregó que uno de los involucrados se entregó recientemente y que los señalados alegan que actuaron en defensa propia.

Jorge cuestionó esa versión y pidió a la Fiscalía continuar con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la agresión y determinar responsabilidades.

"No fue un perro que mataron, fue un muchacho trabajador", expresó una tía al reclamar justicia. "Ellos ahora quieren decir que fue defensa propia, pero una persona cuando hace el hecho (en defensa propia) se entrega el mismo día", sostuvo.

La hermana también denunció que, mientras la familia velaba al fallecido, un hombre se presentó en una de las viviendas y los habría amenazado, diciéndoles que habían "tocado la puerta equivocada".

Los familiares insistieron en que la familia continuará reclamando justicia y pidió la intervención de las autoridades para esclarecer el caso