Enmanuel Contrera Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de concretar la compra de un celular que había visto anunciado en Facebook Marketplace. Sin embargo, lo que debía ser una simple transacción terminó convirtiéndose en una agresión que, dos meses después le costaría la vida al joven de 23 años.

Según la denuncia presentada por sus familiares ante el Ministerio Público, Enmanuel se trasladó hasta un estadio de béisbol ubicado en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, lugar acordado con la persona que supuestamente le vendería el móvil.

De acuerdo con la querella, presentada el 3 de julio, la víctima realizó una transferencia de 15,000 pesos como pago para obtener el celular de manos del vendedor, Lenin Jhericop Núñez de León, dinero que habría sido enviado a una cuenta bancaria de un presunto socio.

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Conforme al relato de los familiares, Enmanuel llegó al lugar a bordo de un camión marca KIA, asignado por la empresa para la que laboraba. No obstante, no recibió el celular, pero habría sido acusado de ladrón por el comerciante.

En ese entonces comenzó la agresión. Según el documento, Núñez de León presuntamente golpeó a Enmanuel con un bate y, posteriormente varios motoristas que se encontraban en la zona también habrían participado en el ataque.

Los familiares afirman en la denuncia que para salvar su vida, Enmanuel intentó escapar en el vehículo de la empresa para la que trabajaba, pero fue interceptado, perseguido y golpeado nuevamente.

Tras el ataque, fue auxiliado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, donde permaneció hospitalizado durante aproximadamente dos meses. Falleció ayer, miércoles, como consecuencia de las lesiones sufridas en la agresión.

Buscan a sospechoso

La Policía Nacional informó que se mantiene tras la búsqueda del vinculado a la agresión, Lenin Jhericop Núñez de León, quien luego de cometer el ataque habría salido del país y se encontraría en Estados Unidos.

La información fue ofrecida por el vocero de la institución policial, Diego Pesqueira, quien aseguró que se realizan las diligencias correspondientes para localizarlo y gestionar su retorno a República Dominicana.

Pesqueira señaló, además, que el hecho se encuentra bajo investigación y que la Fiscalía del Distrito Nacional inició las pesquisas correspondientes en torno al caso.

No obstante, los abogados de los familiares del joven fallecido, José Amado Javier Bidó y Vicente Martín Rubiera Reyes, exigen que se investigue a todas las personas que pudieran estar implicadas en facilitar la salida del país de Núñez de León, conforme a lo que establece el Código Penal.

Los juristas explicaron que el artículo 261, numeral 4, de la nueva legislación, contempla sanciones de hasta cinco años de prisión, para quienes colaboren en ocultar o proteger a personas involucradas en crímenes o delitos.

Exigen justicia Con llantos de dolor e indignación, una hermana de la víctima identificada como Rosa Elena exigió justicia a las autoridades para que el caso no quede impune. "Mi hermano se murió. A mi hermano le quitaron la vida", expresó entre gritos Rosa en un audiovisual difundido en la red social Instagram, en el que señala a Lenin Jhericop Núñez de León como responsable de la agresión contra Enmanuel Contrera Medina. El joven era oriundo de Bonao y residía en Santo Domingo por motivos de estudios y trabajo. Estudiaba Ingeniería Eléctrica y era egresado del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep). Trabajaba como técnico especializado en el área de transformadores eléctricos para la empresa Postes Eléctricos Nacionales (Pensan).