Apresan a ocho personas durante operativos policiales en Barahona

Pistola de la marca Glock con seis cápsulas. ( FOTO CEDIDA POR LA PN BARAHONA. )

Ocho personas requeridas por la justicia fueron detenidas por agentes de la Policía Nacional durante operativos realizados en menos de 24 horas, en los que también fue ocupada una pistola Glock con seis cápsulas.

Entre los apresados figuran Manuel de Jesús Pérez, Orlando Matos, Milagros Mieses, Pineda Féliz, José Santana y Pabel Pérez Castillo, además de otras personas cuyos nombres no fueron precisados en el informe policial.

De acuerdo con la institución, los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) y de la Policía Preventiva ejecutaron ocho órdenes judiciales contra igual número de personas vinculadas a diferentes hechos delictivos.

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Ocupan pistola

Durante otro de los operativos, los agentes sorprendieron a Pérez Castillo, de 24 años, quien, según el informe policial, emprendió la huida al notar la presencia de los uniformados.

La Policía indicó que, mientras escapaba, al joven se le cayó al pavimento una pistola Glock, modelo 17, con numeración ilegible y seis cápsulas.

Los agentes le dieron seguimiento y posteriormente Pérez Castillo se presentó ante el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), a través del vocero de la Dirección Regional Sur de la Policía, sargento mayor Manuel Algenis Rubio.

La institución informó que las personas detenidas y el arma ocupada serán puestas a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.