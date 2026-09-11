Arrestan a hombre señalado por la muerte de joven en Los Praditos

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec). ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

La Procuraduría General de la República informó este viernes el arresto en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) de Lenín Jhericop Núñez de León, investigado por la muerte de Enmanuel Contreras Medina, quien fue golpeado con un bate luego de acudir a comprar un celular en Los Praditos.

Núñez de León fue detenido a las 3:44 de la tarde, cuando arribó al país procedente de Miami, Estados Unidos, en el vuelo 2171 de American Airlines.

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que había colocado una alerta de captura internacional en su contra.

La orden de arresto fue emitida por la jueza Patricia A. Padilla Rosario, coordinadora interina de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, mediante el auto número 0296-AGOSTO-2026, del 11 de agosto.

La negociación por un iPhone

De acuerdo con el Ministerio Público, el caso se remonta al 1 de julio, cuando Núñez de León citó a Contreras Medina detrás de las instalaciones del estadio de béisbol del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional.

Contrera Medina había mostrado interés en una publicación realizada por el investigado en Facebook Marketplace para la venta de un iPhone 15 Pro Max.

Según la investigación, ambos acordaron reunirse para concretar la negociación y Contreras Medina transfirió RD$15,000 desde su cuenta bancaria a una cuenta registrada a nombre de Yohan Manuel Jiménez Medina, indicada previamente por Núñez de León.

Tras comprobarse el depósito, Núñez de León entregó el celular a Contreras Medina. Sin embargo, cuando este se disponía a retirarse, el investigado le habría exigido que devolviera el equipo mientras lo acusaba de ser un ladrón.

El Ministerio Público sostiene que, posteriormente, Núñez de León empujó a la víctima y le propinó múltiples golpes con un bate, dejándola inconsciente.

Contrera Medina fue auxiliado por miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al Hospital Dr. Ney Arias Lora.

En el centro médico fue diagnosticado con trauma craneoencefálico severo cerrado, hemorragia subaracnoidea postraumática, hematoma subdural parietooccipital izquierdo y contusiones cerebrales múltiples.

También fue sometido a una craneotomía para la evacuación de un hematoma subdural agudo, una craniectomía descompresiva y la evacuación de un hematoma epidural derecho.

Contreras Medina permaneció hospitalizado hasta el 8 de septiembre, cuando falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante la agresión.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación contra Núñez de León por el asesinato del joven.