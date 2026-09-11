Uno de los involucrados en ataque a joven en Los Praditos es hijo de dos servidores de la UASD

Enmanuel Contrera falleció tras los golpes recibidos durante la agresión en Los Praditos. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM @CHARYFREZA )

Una de las personas involucradas en el ataque contra el joven Enmanuel Contreras Medina, quien murió tras permanecer dos meses hospitalizado por las lesiones sufridas durante una agresión ocurrida en un estadio de béisbol ubicado en el sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, es hijo de dos servidores universitarios de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La información fue ofrecida este viernes por la academia, que, aunque no identificó al individuo ni precisó su participación en el hecho, lamentó el fallecimiento del joven de 23 años, y expresó su confianza en que las autoridades esclarezcan el caso.

"Confiamos en el trabajo realizado por las autoridades competentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades legales de los involucrados", sostuvo la casa de altos estudios en la comunicación firmada por el rector, Jorge Asjana David.

El académico, además, extendió sus condolencias, solidaridad, respeto y consideración a todas las familias afectadas por la situación.

Por el caso, las autoridades han señalado como uno de los responsables a Lenin Jhericop Núñez de León, quien salió del país hacia los Estados Unidos.

¡Atención comunidad! https://t.co/3dRqRG6DXb — Universidad UASD (@UniversidadUASD) September 11, 2026

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, dijo que se realizaban las diligencias correspondientes para localizarlo y gestionar su retorno a República Dominicana.

Posteriormente el Ministerio Público informó que Núñez de León fue arrestado a las 3:44 p.m. de este viernes en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) al llegar en un vuelo procedente de Miami.

El joven había acudido a comprar un celular

Enmanuel Contrera Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de comprar un celular que había visto anunciado en Facebook Marketplace.

De acuerdo con la querella presentada por sus familiares ante el Ministerio Público, el joven se trasladó hasta el estadio de béisbol ubicado en Los Praditos, donde había acordado encontrarse con la persona que supuestamente vendería el teléfono.

Según la denuncia, Contrera Medina realizó una transferencia de 15,000 pesos como pago por el equipo, pero no recibió el celular.

Los familiares relataron que posteriormente el joven habría sido acusado de ladrón, momento en el que comenzó una agresión en su contra.

De acuerdo con la querella, Lenin Jhericop Núñez de León presuntamente lo golpeó con un bate, y posteriormente varios motoristas que se encontraban en la zona también habrían participado en el ataque.

Tras la agresión, el joven fue auxiliado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora. Allí permaneció ingresado durante aproximadamente dos meses debido a las lesiones sufridas.

Contrera Medina falleció el miércoles 9 de septiembre como consecuencia de las graves heridas sufridas durante la agresión.