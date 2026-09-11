Desmantelan dos plantaciones con más de 5,000 plantas de marihuana zonas montañosas de Azua

El operativo se desarrolló en Las Lagunas y La Barranca, donde también fueron halladas miles de unidades en germinación, sacos y tanques llenos del vegetal. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD )

Más de 5,300 plantas de presunta marihuana fueron decomisadas durante una operación simultánea desplegada en zonas montañosas de Azua, donde las autoridades localizaron dos plantaciones, miles de unidades en proceso de germinación y sacos y tanques llenos del vegetal.

El operativo estuvo encabezado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, con el apoyo de equipos especiales de la Policía Nacional, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

Un comunicado de la DNCD señala que la intervención fue el resultado de varios días de labores de inteligencia, reconocimiento y vigilancia que combinaron vuelos con drones y helicópteros con un despliegue terrestre de más de 50 agentes y personal de apoyo.

Los equipos se movilizaron por terrenos montañosos de difícil acceso hasta localizar el primero de los cultivos en las lomas de la comunidad Las Lagunas.

En ese lugar fueron ocupadas 2,611 plantas presumiblemente de marihuana y otras 5,520 unidades en proceso de germinación. Las autoridades también incautaron dos radios de comunicación, dos teléfonos celulares, un cartucho de escopeta, dos bombas de fumigación, herramientas, insumos químicos y otras evidencias utilizadas para el procesamiento y empaque de marihuana.

Durante la intervención, una mujer fue arrestada, mientras las autoridades activaron la búsqueda de otros individuos, haitianos y dominicanos, que huyeron al percatarse de la presencia de las unidades actuantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114916-am-6a5255b5.jpeg Parte de la presunta marihuana incautada durante el operativo (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114913-am-1-9deff3c5.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114917-am-ab530419.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114912-am-1da16e5d.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114918-am-1-95b12700.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-114918-am-5bfb8ded.jpeg (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DNCD) ‹ >

Segunda plantación en La Barranca

Como parte de la misma operación, las fuerzas tácticas y de reacción se desplazaron hacia el norte de la provincia de Azua, donde localizaron, a varios kilómetros del primer punto, otra plantación en las lomas de la comunidad La Barranca.

En esa zona fueron desmanteladas otras 2,753 plantas de marihuana. Además, se ocuparon sacos y tanques llenos del vegetal, una balanza, una planta eléctrica, varios paquetes de fundas para embalar, una selladora y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Según las autoridades, las acciones forman parte de una labor de inteligencia continua y de un seguimiento estratégico derivado de anteriores decomisos de plantaciones del vegetal en esa región.

«El operativo requirió varios días de intensas labores de inteligencia y reconocimiento de campo en terrenos de difícil acceso, donde los equipos tácticos desplegaron un esfuerzo físico y logístico, trabajando por más de 25 horas ininterrumpidas en las labores de extracción y aseguramiento de las evidencias confiscadas en la operación», señala el comunicado de prensa.

Buscan a otros implicados

Tras el desmantelamiento de las plantaciones, la DNCD y el Ministerio Público profundizan las investigaciones sobre el caso, mientras fuerzas tácticas mantienen labores de búsqueda y rastreo en las zonas montañosas de Azua para capturar a los responsables y recolectar nuevas evidencias.

En total, las autoridades contabilizaron 5,364 plantas, con tamaños que oscilaban entre uno y siete pies de altura.

Todas las unidades recolectadas fueron embaladas bajo protocolos de cadena de custodia y enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.