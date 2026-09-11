Matan hombre en la Autopista Duarte

Casquillos de balas durante la escena de un crimen. ( SHUTERSHOOK )

Un hombre fue ultimado la tarde de este viernes tras recibir un disparo mientras se encontraba en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, en dirección oeste-este.

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido alcanzada por el proyectil mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el suceso, así como la identidad del fallecido.