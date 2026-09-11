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Hombre muere
Hombre muere

Matan hombre en la Autopista Duarte

De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido alcanzada por el proyectil mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta

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    Matan hombre en la Autopista Duarte
    Casquillos de balas durante la escena de un crimen. (SHUTERSHOOK)

    Un hombre fue ultimado la tarde de este viernes tras recibir un disparo mientras se encontraba en el kilómetro 14 de la Autopista Duarte, en dirección oeste-este.

    • De acuerdo con versiones preliminares, la víctima habría sido alcanzada por el proyectil mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta.

    Hasta el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el suceso, así como la identidad del fallecido.

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