Pese a que las autoridades señalan al joven Lenin Jhericop Núñez De León como presunto responsable de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, los familiares del primero lo definen como un joven ejemplar y de buena familia.

La señora Candy De León, tía del acusado, sostuvo que hay otras personas que podrían estar involucradas en el caso, y aunque no emitió sus nombres reconoció que su sobrino es el que aparece vinculado públicamente a los hechos.

Dijo que su pariente estuvo residiendo en la República Dominicana durante todo el mes de julio y a finales de agosto se fue a los Estados Unidos con visa de estudiante, ya que tiene una beca en la nación estadounidense.

"Él juega pelota y por la universidad obtuvo la beca. El se fue a Estados Unidos para terminar el bachillerato, luego pasó a la High School, también becado y ahora está en otra universidad. Él se fue normal con su visado y salió legal por las vías correspondientes", sostuvo De León.

Afirmó que, al momento del fallecimiento de Contreras Medina, Núñez se encontraba en Estados Unidos, donde estaba cumpliendo con sus compromisos universitarios.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la tía del joven, Núñez regresó voluntariamente al país esta semana para hacer frente a la situación y fue recibido por las autoridades en el aeropuerto, donde posteriormente quedó bajo custodia.

Las autoridades arrestaron ayer a Núñez de León a las 3:44 de la tarde cuando arribó al país desde Miami, Estados Unidos, en el vuelo 2171 de American Airlines.

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que había colocado una alerta de captura internacional en su contra.

Núñez de León fue trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

"Estamos nosotros como familia haciendo todas las cuestiones legales como corresponde, en manos de abogados. Vino voluntariamente él desde Estados Unidos, bajo el permiso de su universidad para que venga a resolver esta situación", manifestó.

De León rechazó versiones que, según dijo, señalaban que el joven había sido trasladado al país por las autoridades estadounidenses. "No fue que lo trajeron de ningún lugar, como en algunos medios de comunicación han intentado decir. Él vino voluntariamente", expresó.

Detalles del caso

Indicó que durante sus vacaciones el joven suele regresar a República Dominicana para compartir con su familia y que, antes de iniciar nuevamente sus compromisos universitarios, acostumbra a retomar sus entrenamientos de béisbol.

Lenin Núñez De León dijo a través de un video que circula en redes sociales que haría su entrega voluntaria a las autoridades sin ningún policía, luego de haber sido acusado de la muerte de Emmanuel Contreras Medina, por lo que tenía una orden de arresto en la República Dominicana.

Según el Ministerio Público el 1 de julio del 2026, Núñez De León citó a Contreras Medina detrás de las instalaciones del estadio de béisbol del sector Los Praditos, en el Distrito Nacional, ya que este último había mostrado interés en comprar un iPhone 15 Pro Max tras una publicación en Facebook Marketplace.

Al momento de la negociación Contreras Medina transfirió 15,000 pesos desde su cuenta bancaria a otra registrada a nombre de Yohan Manuel Jiménez Medina, indicada por Núñez De León.

Tras comprobarse el depósito, Núñez de León entregó el celular a Contreras Medina. En cambio, cuando este se disponía a retirarse, el investigado le habría exigido que devolviera el equipo mientras lo acusaba de ser un ladrón.

El Ministerio Público dice que en ese momento Núñez de León empujó a la víctima y le propinó varios golpes con un bate, dejándolo inconsciente.

"Veo que se rumora que yo salí del país porque estaba corriendo; yo nunca estuve corriendo. Nunca tuve una orden de arresto ni tenía nada que se me impidiera salir del país, porque soy un estudiante internacional que estudia en los Estados Unidos por más de cuatro años. Yo no salí corriendo ni salí ilegal como muchas personas lo están diciendo", afirmó.

Dijo que está dando la cara y explicar cómo pasaron los hechos, además, negó las acusaciones que se están haciendo en su contra, como un cambio de identidad para entrar a los Estados Unidos, que tiene antecedentes penales en la República Dominicana.

"Quiero que se esclarezcan los hechos de cómo pasaron las cosas y que no se hagan acusaciones sin ninguna prueba y sin ninguna evidencia. Que se esclarezcan los hechos y que haya una justicia para esa familia", dijo.

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