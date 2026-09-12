Dos presuntos delincuentes fallecen tras enfrentamiento con patrulla policial en SDE

Fotografía de una de las armas incautadas por la Policía Nacional. ( SUMINISTRADA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Dos presuntos delincuentes fallecieron anoche mientras recibían atenciones médicas en el Hospital El Almirante, luego de resultar heridos de bala al enfrentar a una patrulla de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) Santo Domingo Este, durante una intervención realizada la madrugada de este sábado.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Rivera Simón, de 30 años, y Henrry Joel Borrell Rudecindo, de 31, quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, se desplazaban a bordo de un vehículo de transporte por aplicación, a cuyo conductor alegadamente mantenían bajo amenaza.

Los reportes indican, además, que los hoy occisos tenían la intención de localizar a una persona para perpetrar un asalto mediante amenazas con armas de fuego.

El incidente se produjo cuando los agentes policiales dieron seguimiento al vehículo en el sector El Almirante.

Según las informaciones obtenidas, los individuos reaccionaron de manera agresiva y realizado varios disparos contra los agentes, originándose un intercambio de disparos en el que ambos resultaron heridos.

El conductor del vehículo, quien manifestó ser taxista de una plataforma digital, salió ileso y explicó a los investigadores que había sido contactado por los hoy fallecidos para realizar un servicio de transporte.

Durante el trayecto, dijo haber observado que portaban armas de fuego y dos chalecos antibalas, además de escuchar conversaciones relacionadas con la presunta intención de cometer un asalto.

Agregó que al percatarse de que una patrulla policial le mandó a detienen lo obligaron a acelerar el vehículo, pero minutos después optó por frenar y lanzarse del vehículo.

Armas y evidencias ocupadas

En la escena fueron ocupadas dos pistolas, una marca Taurus, modelo G2C, calibre 9 milímetros, serie ABH808428, y otra calibre .45, con numeración ilegible, además de tres casquillos calibre .45.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-64223-pm-1-a742a06a.jpeg Chaleco antibalas encontrado en el lugar de los hechos (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-64223-pm-2-51e9aad1.jpeg Una de las armas incautada por las autoridades (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-64223-pm-3-a0a9193f.jpeg Chaleco antibalas encontrado en el lugar de los hechos (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-12-at-64223-pm-b19add54.jpeg Una de las armas incautada por las autoridades (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) ‹ >

Asimismo, los agentes de la Policía Científica colectaron dos chalecos antibalas de color negro, teléfonos celulares, prendas de vestir utilizadas durante el hecho, pasamontañas, carteras y otras evidencias de interés para la investigación.

Los hoy occisos figuraban con registros policiales por infracciones relacionadas con sustancias controladas, robo y atraco a mano armada, asociación de malhechores, entre otros antecedentes, según los archivos consultados por las autoridades.