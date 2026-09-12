Familiares de hombre fallecido en accidente con una ambulancia exigen justicia

Alexander Félix, de 40 años de edad ( FOTO CEDIDA POR UNA PARIENTE DE LA VÍCTIMA )

Familiares de Alexander Félix, de 40 años de edad, quien falleció tras ser impactado supuestamente por una ambulancia de la Cruz Roja mientras se desplazaba en su vehículo, pidieron a las autoridades esclarecer el caso y hacer justicia.

Vickiana Leiba, hermana de Félix, contó que el hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada del pasado domingo 30 de agosto, en la avenida Charles de Gaulle, próximo a la carretera de Mendoza, en el municipio Santo Domingo Este, cuando su hermano había terminado de realizar un servicio para la plataforma digital InDrive.

"Él salió a llevar un pedido por los lados de la Zona Colonial y, cuando venía por la vía rápida, la ambulancia iba en el centro. Entonces, mi hermano hizo el intento de rebasar y la ambulancia lo que hizo fue cerrarle el paso e impactarlo en la puerta del copiloto, situación que hizo que mi hermano perdiera el control del vehículo", relató.

Según Leiba, posteriormente la ambulancia continuó su trayecto, mientras el vehículo en el que se desplazaba su hermano comenzó a dar vueltas hasta estrellarse contra una pared.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-70200-pm-1badba6e.jpeg Así quedó el vehículo de Alexander tras el accidente. (FOTO CEDIDA POR LA HERMANA DE ALEXANDER ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/whatsapp-image-2026-09-11-at-70201-pm-1-66e65a87.jpeg ‹ >

La pariente explicó que pudo conocer detalles del accidente a través de un testigo del hecho, quien le mostró un video de lo ocurrido, aunque posteriormente prefirió no entregarle el material audiovisual.

Leiba indicó que, al llegar al lugar del accidente, fue informada de que su hermano había recibido asistencia del Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1. Sin embargo, al llegar al hospital, ya había fallecido. Aseguró que la ambulancia involucrada no se detuvo para auxiliarlo.

"La ambulancia nunca se detuvo a ver la ayuda que necesitaba mi hermano. Los médicos me dijeron que él llegó muerto al hospital", afirmó.

Los familiares de Alexander señalan a Julio Francisco Vázquez Ramírez como la persona que conducía la ambulancia. Según relataron, el hombre supuestamente se presentó ante las autoridades para realizar el reporte del caso, pero no quiso firmarlo debido a inconvenientes con la empresa para la que laboraba.

"Él se presentó e hizo el reporte, pero no quiso firmar porque decía que la empresa para la que trabaja quería que él asumiera la culpa, algo que no quería hacer. Además, se negó a que él fue quien había chocado a mi hermano", sostuvo Leiba.

La hermana de la víctima refirió que acudieron al Centro del Automovilista para completar el reporte del accidente, pero les indicaron que debían esperar 15 días para que la denuncia fuera remitida a la Fiscalía de Santo Domingo Este. Según explicó, ese plazo se cumple el próximo miércoles 16 de septiembre.

Los parientes de Alexander aseguraron que, hasta el momento, no han recibido ninguna información por parte de la Cruz Roja.

Reacciones familiares

Leiba también afirmó que el conductor supuestamente dejó de laborar para la empresa.

Alexander tenía un tiempo trabajando en la plataforma de servicios de transporte y entregas, luego de perder su empleo. Según su familiar, esa actividad se había convertido en su principal medio de sustento y con ella mantenía a sus tres hijos menores de edad, quienes quedaron en la orfandad tras su fallecimiento.

Entre lágrimas, Leiba recordó a su hermano como un hombre trabajador, tranquilo y cariñoso con su familia.

"Excelente padre. Él daba la vida por sus hijos. Yo sé que los niños están sufriendo mucho. Nosotros queremos justicia, que este caso no quede como muchos otros, en los que la gente o las instituciones no asumen su responsabilidad. Él era un gran amigo y hermano", concluyó.

No conocen sobre el caso

La Cruz Roja Dominicana, a través de su encargado de prensa, informó que la institución no tiene conocimiento sobre el suceso y que era la primera vez que escuchaban sobre el caso.

"Si los familiares piden justicia ellos tienen que ir a un tribunal, pero nosotros no podemos hacer nada en eso", expresó el periodista, refiriéndose al pedido de justicia que hacen los familiares del hoy occiso.