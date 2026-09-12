Josué Méndez Gómez, de 43 años, salió la tarde del viernes de su trabajo como de costumbre, pero no regresó a casa. El hombre fue ultimado de varios disparos en la marginal del kilómetro 14 en la autopista Duarte, presuntamente para ser despojado de su motocicleta.

Méndez era padre de dos hijos, un niño de seis años y una niña de ocho, quienes ahora quedan bajo el cuidado de su esposa, con quien residía en el sector Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste.

El hombre trabajaba en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), donde se desempeñaba como repartidor de cajas del Gobierno durante la mañana. En horas de la tarde laboraba en una empresa dedicada a la fabricación de vidrios y ventanas, de donde, según sus familiares, había salido poco antes de que ocurriera el hecho.

Aunque residía en Herrera, Méndez no acostumbraba frecuentar la zona donde fue ultimado. Sus familiares creen que pudo haberse trasladado hasta allí para realizar algún mandado o entregar un mensaje relacionado con su trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del viernes 11 de septiembre. Sus familiares, sin embargo, se enteraron de lo ocurrido cerca de las 6:00 de la tarde.

"Había visto la noticia, pero ni siquiera sabía que era él. Porque estaba boca abajo. Nos dimos cuenta a las 6:00 de la tarde", contó Venecia Méndez, hermana de la víctima.

Según relató la familia, Méndez recibió dos impactos de bala, uno en el ojo y otro en la cabeza. Tras ser herido, habría caminado unos pasos hasta la acera, donde finalmente cayó y murió.

Para sus familiares, el dolor se mezcla con la indignación por la forma en que terminó la vida de un hombre al que describen como trabajador, querido y dedicado a su familia.

"No era un perro ni un animal. Tenía hijos que vivían de él y ahora me lo dejaron botado, como si no tuviera familia", expresó la hermana de la víctima.

Méndez Gómez era oriundo de Barahona, donde aún reside parte de su familia. En Herrera había construido su hogar junto a su esposa y sus dos hijos.

"Era una persona que todo el mundo quería", dijeron sus familiares, quienes pidieron a las autoridades esclarecer el crimen y apresar a los responsables.

Lo que dice la Policía

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó a Diario Libre que varias personas han sido interrogadas en relación con el caso.

De acuerdo con la versión ofrecida por la Policía Nacional, Méndez se encontraba sentado en su motocicleta cuando fue abordado por uno de dos individuos. El atacante lo habría despojado del vehículo y posteriormente ambos huyeron del lugar.

La motocicleta fue dejada abandonada más adelante.

Las autoridades mantienen la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el crimen y establecer responsabilidades.