Identifican estructura criminal vinculada a intento de asalto a una remesadora en Azua

Armamento y celulares que se le incautaron a los asaltantes. ( FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

La Policía Nacional identificó a los integrantes de la estructura criminal que en la tarde del viernes intentó asaltar una sucursal de una empresa remesadora ubicada en el municipio de Sabana Yegua, provincia Azua, acción que desencadenó una persecución que culminó con tres de los presuntos delincuentes fallecidos, uno apresado y dos prófugos.

Los fallecidos fueron identificados como Danny Braulio Contreras, Estarling Leonel Peñaló (a) "El Santiaguero", y Pedro Luis Paredes. La información fue suministrada este sábado mediante una nota de prensa.

En tanto, fue apresado Sandy Alberto Samboy Garó, mientras que permanecen prófugos Michael López Urbáez (a) "Cachón" y Smarling Andrés de León Hidalgo, este último señalado como la persona que habría alquilado uno de los vehículos utilizados en la acción delictiva, el cual fue posteriormente ocupado por las autoridades.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que las intervenciones se produjeron de manera secuencial durante la persecución de los integrantes de la estructura criminal, registrándose un primer enfrentamiento en la comunidad de Estebanía y un segundo en Palmar de Ocoa.

Armamento ocupado

Como resultado de las operaciones fueron ocupados un fusil, dos cargadores con capacidad para 30 cartuchos cada uno, tres pistolas, dos chalecos antibalas, pasamontañas, cinco teléfonos celulares, cuatro cargadores calibre 9 milímetros, 85 cápsulas, 20 dispositivos tipo Taser y dos vehículos, entre otras evidencias de interés para la investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-11-at-155249-1-a58648fd-552862e4.jpeg Vehículo ocupado por las autoridades (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/12/whatsapp-image-2026-09-11-at-155249-44954508-8f459490.jpeg Arma ocupada por las autoridades (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL) ‹ >

El coronel Pesqueira precisó que el detenido y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.

Mientras tanto, equipos de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con apoyo de unidades preventivas y especializadas, mantienen activa la búsqueda de los dos prófugos, contra quienes se profundizan las labores de localización y captura para ponerlos a disposición de la justicia.