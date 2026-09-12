Joven recibe múltiples estocadas tras ser perseguido por un motorista en Serrallés

Captura de imagen que muestra al joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk antes de ser apuñalado por un motorista. ( TOMADA DEL VÍDEO DE SEGURIDAD )

Un joven de 23 años, identificado como Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, recibió múltiples heridas de arma blanca alrededor de las 4:30 de la madrugada de este sábado, mientras se encontraba de camino a su casa en el sector de Serrallés, en el Distrito Nacional.

Cámaras de seguridad de los alrededores captaron el momento cuando un motorista, del cual aún no se conoce su identidad, lo siguió hasta el edificio donde vive el joven y lo persiguió hasta el lobby.

La Policía Nacional informó que, bajo la coordinación del Ministerio Público, se mantiene una búsqueda activa para identificar y apresar al motorista implicado en el hecho.

Tras ocasionarle las heridas, el agresor emprendió la huida sin lograr su objetivo, explicó la policía.

Cuando un equipo de periodistas de Diario Libre se acercó al lugar para conversar con los familiares del joven apuñalado, trabajadores del edificio dijeron que no estaban autorizados a ofrecer informaciones sobre el hecho y que los familiares del afectado no se sentían listos para conversar con la prensa.

Una fuente de entero crédito, informó que el joven solía estacionarse fuera del edificio por falta de parqueo y que este entraba por la puerta peatonal. Agrega que en ese momento el conserje no se encontraba en el lobby. También informó que la víctima se encuentra en condición estable.

Investigación aún permanece en curso

Investigadores de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), con apoyo de técnicos de la Dirección de Área de Tecnología de la Información y Comunicación (DICAT) y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, trabajan en el caso.

La investigación permanece en curso, por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles conforme avance el proceso.