¿Cuántas personas han sido arrestadas por plantaciones de marihuana en lo que va de 2026?

Parte de la presunta marihuana incautada durante el operativo de la DNCD en zonas montañosas de Azua. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR LA DNCD )

En los últimos meses, más de cinco personas han sido arrestadas en operativos relacionados con el desmantelamiento de plantaciones de presunta marihuana en distintos puntos del país.

Los apresamientos se han producido durante intervenciones realizadas por las autoridades en zonas montañosas y rurales, principalmente en San José de Ocoa y Azua, donde también han sido decomisadas miles de plantas.

Una mujer arrestada en Azua

Este viernes, más de 5,300 plantas de presunta marihuana fueron decomisadas durante una operación simultánea desplegada en zonas montañosas de Azua.

Las autoridades localizaron dos plantaciones, además de miles de unidades en proceso de germinación y otros materiales utilizados para el cultivo y procesamiento del vegetal.

En las lomas de la comunidad Las Lagunas fueron ocupadas 2,611 plantas y otras 5,520 unidades en proceso de germinación.

Durante la intervención, una mujer fue arrestada, mientras las autoridades activaron la búsqueda de otros individuos, haitianos y dominicanos, que huyeron al percatarse de la presencia de las unidades actuantes.

Otra plantación en La Barranca

Como parte de la misma operación en Azua, las fuerzas tácticas y de reacción se desplazaron hacia el norte de la provincia, donde localizaron otra plantación en las lomas de la comunidad La Barranca.

En esa zona fueron desmanteladas 2,753 plantas de marihuana.

También fueron ocupados sacos y tanques llenos del vegetal, una balanza, una planta eléctrica, varios paquetes de fundas para embalar, una selladora y otras evidencias vinculadas a la investigación.

Dos arrestados en Ocoa

El pasado 9 de julio, las autoridades informaron sobre el hallazgo de una plantación de 45 plantas de marihuana en una zona montañosa de San José de Ocoa.

El cultivo fue localizado al norte de las lomas de la comunidad rural Los Limoncillos, mediante labores de rastreo en las que participaron helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana, drones y personal de apoyo.

En el lugar también fueron encontrados dos viveros incinerados, con una cantidad indeterminada de envases utilizados para la germinación de plantas, además de una bomba para fumigar, tanques, un rollo de sarán, dos celulares, dinero en efectivo y otras evidencias. Por este hecho fueron apresados dos haitianos.

Un arresto en La Cuaba

El pasado 27 de junio, un hombre fue apresado durante un operativo realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional en el sector La Cuaba, del municipio Pedro Brand. Durante la intervención fueron decomisadas 421 plantas de un vegetal presumiblemente marihuana.

Más de 3,500 plantas en Ocoa

El 8 de junio, la DNCD informó sobre el desmatelamiento de una plantación de presunta marihuana con más de 3,000 plantas en una zona rural de Ocoa.

Los equipos operativos, a través de informes de inteligencia, determinaron que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta de marihuana en una finca del distrito municipal El Pinar. Esto motivó la ejecución de un amplio despliegue aéreo y terrestre para desmantelar sus operaciones.

Posteriormente se informó que el sembradío contenía 3 ,533, con un peso de 3,200 libras.

Por el caso fueron apresadas tres personas: dos haitianos y un dominicano, que luego fueron puestos en libertad por un tribunal.

En el lugar, las autoridades decomisaron además cinco garrafones llenos del vegetal, ventiladores, una bomba de fumigación, cortadoras, paneles solares, un regulador de voltaje, garrafones, una motobomba, secadoras, fundas para empaque al vacío, una radio de comunicación, un teléfono celular, una motocicleta y otras evidencias vinculantes con la investigación.

El decomiso más grande en Ocoa

En el mismo mes de junio, pero el día 21 de junio, las autoridades dominicanas desmantelaron una plantación de marihuana de más de 15,000 plantas también en la zona montañosa de San José de Ocoa.

El cultivo fue localizado en las lomas del distrito municipal El Pinar, a unos 25 kilómetros al norte de donde habían decomisado otra plantación con más de 3,500 plantas.

El vocero de la DNCD, Carlos Devers, informó que en total fueron confiscadas 15,392 plantas de presunta marihuana. En este caso, el Ministerio Público y los organismos investigativos interrogaron a más de 10 personas, entre dominicanos y haitianos, como parte de las pesquisas.

En total, los decomisos de marihuana en la provincia San José de Ocoa suman más de 18,000 plantas este año.