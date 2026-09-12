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operativo policial en Tamayo
operativo policial en Tamayo

Huyen entre cañaverales y abandonan revólver durante operativo policial en Tamayo

La Policía también ocupó otra arma en Bahoruco y 103 gramos de presuntas drogas durante operativo en Pedernales

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    Huyen entre cañaverales y abandonan revólver durante operativo policial en Tamayo
    Agentes de la Policía Nacional. (FOTOGRAFÍA DE ARCHIVO)

    Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta abandonaron un revólver calibre .38 y huyeron entre los cañaverales al notar la presencia de agentes de la Policía Nacional durante un operativo realizado en el municipio de Tamayo.

    Según el informe policial, los individuos lanzaron el arma en unos matorrales antes de internarse en las plantaciones para escapar de los agentes. El revólver fue recuperado posteriormente y presenta la marca y numeración ilegibles.

    En otra intervención realizada en la sección El Aguante, también en la provincia Bahoruco, fue detenido Yoselin Terrero Pérez, de 51 años, a quien supuestamente le ocuparon un revólver Taurus calibre .38.

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    Arma incautada durante el operativo
    Arma incautada durante el operativo (FOTOS CEDIDAS POR LA PN BARAHONA)
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    Presunta droga incautada
    Presunta droga incautada (FOTOS CEDIDAS POR LA PN BARAHONA)

      La Policía indicó que Terrero Pérez no presentó documentación que acreditara la tenencia legal del arma.

      Operativos se extendieron a otras localidades

      Los operativos se extendieron a la provincia Pedernales, donde las autoridades desmantelaron varias casuchas improvisadas que presuntamente eran utilizadas como puntos para la comercialización de sustancias controladas.

      • Durante esas intervenciones fueron ocupados 103 gramos de distintas sustancias presumiblemente narcóticas, una balanza y un arma cortopunzante.

      En total, las actuaciones dejaron dos armas de fuego fuera de circulación en Bahoruco, además de las sustancias y otros objetos incautados en Pedernales.

      Las evidencias ocupadas serán remitidas a las autoridades correspondientes, mientras la Policía anunció que continuará los operativos focalizados en las provincias que integran la región Enriquillo.

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      TEMAS -

        Periodista y abogado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ha colaborado con diversos medios de comunicación, entre ellos El Nuevo Diario, El Nacional y Almomento.net. Durante varios años se desempeñó como corresponsal de radio para Diario Noticias, Radio Enriquillo y Noticiario Popular.