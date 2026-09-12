Exponente urbano Diddy Glow muere tras tiroteo en Boca Chica

Boca Chica se encuentra de luto luego de que este sábado dos personas perdieran la vida y otras cinco resultaran heridas durante una balacera registrada en circunstancias que aún no han sido esclarecidas.

Hasta el momento, una de las víctimas mortales fue identificada como Alexis Delgado Ortiz, un popular exponente urbano conocido como “Diddy Glow”.

La Policía Nacional informó que todavía desconoce cómo se originó y desarrolló el tiroteo, aunque preliminarmente maneja la posibilidad de que el hecho esté relacionado con conflictos sociales o enfrentamientos entre bandas callejeras.

“Eso está muy confuso todavía. Pero lo que se puede confirmar hasta el momento es que ahí hay dos personas fallecidas y cinco heridas. Puede ser que haya más, pero que nosotros tengamos conocimiento, esa es la cantidad de afectados”, explicó la Policía.

De acuerdo con versiones que han circulado en redes sociales, Delgado Ortiz se encontraba compartiendo con varias amistades cuando personas aún no identificadas llegaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes.

Gran pesar entre seguidores

La muerte del exponente urbano ha generado tristeza y pesar entre sus seguidores, quienes han expresado sus condolencias a través de las redes sociales.

“Diddy Glow” alcanzó notoriedad en la escena urbana a través de las batallas de freestyle, en las que se destacó por su versatilidad y talento.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió la balacera, identificar a los responsables y establecer el móvil del hecho.

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