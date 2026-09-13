Apresan tres extranjeros con 595 paquetes de presunta cocaína en las costas de Baní

Las 24 pacas que contenían los 595 paquetes de la sustancia que se presume es cocaína. ( CEDIDA POR LA DNCD. )

Un total de 595 paquetes de presunta cocaína fueron decomisados durante una operación conjunta desarrollada en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia, en la que fueron apresados tres extranjeros, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Los detenidos son dos ciudadanos colombianos y un venezolano, quienes se desplazaban a bordo de una embarcación tipo Go Fast de 32 pies de eslora, equipada con dos motores de 115 caballos de fuerza cada uno.

La operación fue ejecutada por agentes de la DNCD, la Armada de República Dominicana (ARD) y la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), bajo la coordinación del Ministerio Público y con apoyo de organismos de inteligencia, la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (Jiatfs) y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

De acuerdo con el informe, las autoridades recibieron información de inteligencia sobre una embarcación que se aproximaba de manera sospechosa a las costas dominicanas, por lo que desplegaron un operativo de seguimiento aéreo, marítimo y terrestre.

Tras varias horas de persecución, las unidades interceptaron la embarcación a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas.

En su interior fueron halladas 24 pacas que contenían los 595 paquetes de la sustancia, envueltos en cinta adhesiva y con diferentes logotipos.

Durante la intervención también fueron ocupados cinco tanques y un garrafón de combustible, un dispositivo GPS, cinco teléfonos celulares, un pasaporte colombiano, una mochila con prendas de vestir y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Investigación en curso

La DNCD indicó que el Ministerio Público y el organismo antinarcóticos mantienen las investigaciones para identificar y localizar a otros integrantes de la red que estaría vinculada al cargamento.

Los paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), bajo cadena de custodia, para determinar mediante análisis el tipo y peso exacto de la sustancia ocupada.

La DNCD señaló que, durante el año, las autoridades han decomisado más de 29 toneladas de distintas sustancias ilícitas como resultado de operaciones desarrolladas en puertos, aeropuertos, la frontera, las costas y otras zonas del territorio nacional.