Un hombre que era buscado por las autoridades mediante una orden de arresto murió luego de resultar herido durante un alegado enfrentamiento a tiros con agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), en el sector La Otra Banda, de Santiago.

La Policía Nacional identificó al fallecido como Edilio Rafael Salcedo, alias "Edilio Manos Rápida", contra quien estaba vigente la orden de arresto número 2026-AJ0049095.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en la calle Principal de La Otra Banda, donde Salcedo habría enfrentado a los agentes utilizando un revólver calibre 38.

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El hombre resultó herido de bala y fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores ocuparon el revólver que, según la Policía, habría sido utilizado contra los agentes.

En el tambor del arma fueron encontrados casquillos y cápsulas calibre .38, además de un proyectil y varios casquillos calibre 9 milímetros.

Era buscado por varios hechos

La Policía informó que Salcedo era requerido por las autoridades y señalado como presunto responsable de varios hechos delictivos, entre estos robos de carteras y cadenas de oro a mujeres en distintos sectores de Santiago.

Según el organismo, algunos de esos hechos quedaron registrados en videos que forman parte de las investigaciones.

El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos correspondientes.

Investigación en curso

La Policía indicó que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias en que se produjo el enfrentamiento.