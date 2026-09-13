Encuentran muerta a joven de 17 años en una vía de Alma Rosa, Santo Domingo Este

Fue localizado un destornillador en el vehículo del apresado, evidencia que será sometida a los análisis correspondientes. ( CEDIDA POR LA POLICÍA. )

Una joven de 17 años fue encontrada muerta la mañana del viernes en una vía del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, un hecho que es investigado por las autoridades.

La víctima fue identificada como Zaidy Fragoso Lizardo, conocida como Michel, cuyo cuerpo fue localizado en la calle A, detrás de un establecimiento comercial ubicado en la carretera Mella.

El levantamiento del cadáver estableció que la adolescente murió a causa de un shock hipovolémico provocado por las heridas que presentaba.

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Arresto del sospechoso

En el marco de las investigaciones, la Policía informó este domingo que agentes de la División de Crímenes y Delitos Contra las Personas (Homicidios), con asiento en Los Mina, apresaron mediante orden judicial a Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, señalado como presunto responsable de las heridas que ocasionaron la muerte de la joven.

Durante las pesquisas, agentes de Homicidios y técnicos de la Policía Científica ocuparon prendas de vestir que habría utilizado el detenido al momento del hecho. Una de ellas presentaba manchas de un fluido rojizo, presumiblemente sangre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/13/9de0455b-8649-43e4-930d-715eb0130197-03bd7e32.jpg La Policía también ocupó prendas de vestir del apresado, para fines de investigación. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

También fue localizado un destornillador en el vehículo utilizado por el apresado, evidencia que será sometida a los análisis correspondientes.

Análisis de pruebas

Las autoridades analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia, en las que se observa durante la madrugada de los hechos un vehículo Mazda Demio, color blanco, vinculado al detenido.

La Policía Nacional informó que continúa las investigaciones, en coordinación con el Ministerio Público, para establecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de la adolescente y determinar el móvil.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes