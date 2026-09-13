Policía investiga presuntas rencillas personales como causa del tiroteo en Boca Chica

Imagen ilustrativa de un casquillo de bala en una escena de crimen. La Policía investiga presuntas rencillas personales como posible motivo del tiroteo ocurrido en Boca Chica, que dejó dos muertos y cinco heridos. ( SHUTTERSTOCK )

La Policía Nacional investiga presuntas rencillas personales como motivo del tiroteo que dejó dos muertos y cinco heridos el sábado en el sector Los Coquitos, de Boca Chica, informó este domingo su vocero, Diego Pesqueira.

Según explicó a Diario Libre, los responsables llegaron al lugar en un vehículo y escaparon en él después del ataque. La institución los persigue, mientras trata de esclarecer las circunstancias del hecho.

Según versiones recogidas en el lugar de los hechos, las personas atacadas estaban reunidas en una actividad de peleas de peces betta cuando llegaron los agresores y comenzaron a disparar.

Pesqueira indicó que las informaciones preliminares apuntan a diferencias personales entre los atacantes y una de las personas involucradas, pero aclaró que todavía no puede establecer contra quién iba dirigida la agresión.

Identifican a las víctimas

El vocero identificó a los fallecidos como Jonathan Villanueva, apodado Cotuí, de 26 años, y Jesús Alexis Delgado Ortiz, de 31. Este último era conocido artísticamente como Diddy Glow y había ganado notoriedad por su participación en batallas de freestyle.

Los heridos son Ismael Novoa Mejía, de unos 24 años; Alexis José Castro Guzmán, apodado Alex; Manuel Alberto Perdomo Báez, conocido como Frankeli; Javier Reyes, apodado Come Candela, y Albert Osuna Beato.

El balance confirmado por Pesqueira se mantiene en dos fallecidos y cinco heridos. El vocero no precisó el estado de salud de los sobrevivientes.

Sin confirmar el objetivo

Pesqueira precisó que la investigación se encuentra en una etapa preliminar y que no corresponde identificar todavía a una persona como el objetivo de los agresores.

En el primer reporte, la Policía había señalado que investigaba posibles conflictos sociales o enfrentamientos entre bandas callejeras.

La identificación de los responsables y el esclarecimiento de contra quién iba dirigido el ataque permanecen pendientes, según la información ofrecida por la institución.

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