La Cruz Roja Dominicana (CRD) explicó las circunstancias en que ocurrió el accidente en el que estuvo involucrada una de sus ambulancias y en el que resultó herido Alexander Félix, quien posteriormente murió.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 30 de agosto en la avenida Charles de Gaulle, cuando la ambulancia trasladaba a un paciente hacia un centro privado de salud.

La institución ofreció estas explicaciones en respuesta a la versión difundida por familiares de Félix, quienes alegaron que el conductor de la ambulancia le habría cerrado el paso al vehículo en el que viajaba la víctima cuando esta intentaba rebasarlo.

De acuerdo con la versión de la Cruz Roja, un video en poder de la institución muestra que el automóvil en el que viajaba Félix se desplazaba a alta velocidad, rebasó la ambulancia y posteriormente intentó incorporarse al carril central, por donde transitaba la unidad de emergencia.

La entidad calificó la maniobra como imprudente y sostuvo que ocurrió mientras la ambulancia se desplazaba por la vía.

Qué ocurrió después del accidente

La Cruz Roja indicó que el conductor de la ambulancia, Julio Francisco Vásquez Ramírez, siguió el protocolo establecido para este tipo de situaciones.

Según la institución, tras comprobar la situación, Vásquez Ramírez se comunicó con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que envió otra unidad de auxilio para asistir al herido.

La CRD señaló que este procedimiento es reconocido por los familiares de Félix.

Cruz Roja niega que conductor haya sido obligado a asumir responsabilidad

La institución también rechazó el señalamiento de Vickiana Leyba, quien se identifica como hermana de la víctima, de que la Cruz Roja estaría intentando que el conductor de la ambulancia asumiera las consecuencias legales derivadas del accidente.

Asimismo, negó que Vásquez Ramírez se haya negado a firmar el acta policial, como habían denunciado los familiares.

La Cruz Roja explicó que el conductor se negó a firmar un formulario que, según la institución, le presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), debido a que este documento lo comprometía a admitir que había sido él quien impactó el automóvil.

La entidad sostuvo que esa versión no se corresponde con la forma en que, según sus registros, ocurrió el accidente.

Cruz Roja cuestiona actuación de agentes de Digesett

La institución también denunció lo que calificó como una práctica recurrente de agentes de la Digesett durante accidentes en los que están involucradas ambulancias de la Cruz Roja.

Según la CRD, los conductores de sus unidades han confrontado situaciones similares cuando acuden a formalizar declaraciones sobre accidentes de tránsito.

Como respaldo de su denuncia, la institución presentó una comunicación remitida en abril de 2025 a la Digesett, en la que, según explicó, había advertido sobre situaciones en las que agentes se negaban a registrar informaciones que consideraba relevantes para el esclarecimiento de los hechos en los tribunales.

La Cruz Roja dijo lamentar la muerte de Alexander Félix y reiteró que sus explicaciones buscan aclarar las circunstancias del accidente y responder a las versiones difundidas por los familiares.