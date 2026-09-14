Policía usa cámaras del 9-1-1 para rastrear a motorista que apuñaló a Gustavo Mejía-Ricart Risk

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que han ampliado el radio de acción mediante entrevistas y la recopilación de material audiovisual. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

A más de 48 horas del ataque a puñaladas contra Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, ocurrido en el sector Serrallés, la Policía Nacional amplía las diligencias para ubicar al responsable, cuyo accionar quedó registrado en cámaras de seguridad.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este lunes que los investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, han ampliado el radio de acción mediante entrevistas y la recopilación de material audiovisual.

Investigación en curso

Entre las diligencias figura el seguimiento al trayecto de la motocicleta a través de las imágenes del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, como parte de los esfuerzos para establecer el recorrido realizado antes y después de la agresión.

"Se está dando seguimiento al trayecto de la motocicleta mediante los levantamientos de cámaras del 911. Afortunadamente estaremos dando mayores detalles de este caso", indicó Pesqueira.

El oficial aseguró además que el responsable será ubicado, apresado y sometido a la acción de la justicia, aunque no ofreció detalles sobre su identidad ni precisó cuándo podría producirse su captura.

Motivos del ataque

Mientras avanzan las pesquisas, la Policía mantiene cautela sobre las razones que habrían provocado la agresión.

Consultado sobre las motivaciones del atacante y sobre si existía algún vínculo previo entre el agresor y la víctima, Pesqueira indicó que por el momento no manejan ninguna hipótesis.

"No tenemos preliminares. Es un caso que tenemos que esperar que las evidencias sean las que determinen el móvil y otras circunstancias", puntualizó.

El vocero policial también explicó que la obtención del testimonio de Mejía-Ricart dependerá de su evolución médica.

El joven permanece recuperándose de las múltiples heridas de arma blanca que sufrió durante el ataque.

La agresión quedó captada en cámaras

El incidente ocurrió la madrugada del sábado 12 de septiembre, alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando Gustavo Adolfo III regresaba a su residencia.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el joven se disponía a ingresar al edificio luego de estacionar en las inmediaciones cuando fue interceptado por un hombre que se desplazaba en una motocicleta.

El atacante lo siguió hasta el interior del residencial, donde se produjo la agresión con un arma blanca.

Parte de la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad, imágenes que ahora forman parte de las evidencias que analizan los investigadores.