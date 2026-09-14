Identifican cadáver hallado dentro de una pared en Herrera; hay dos detenidos

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, muestra a la prensa la identidad de las dos personas apresadas por la muerte de hombre encontrado muerto en Herrera. ( DIARIO LIBRE/ANA CUEVA )

La Policía Nacional identificó como Andy Louisaint, de 47 años, el hombre cuyo cadáver fue encontrado este lunes dentro de una estructura de concreto en un negocio de pacas del sector Buenos Aires de Herrera.

Por el caso fueron detenidos, mediante órdenes de arresto, José Antonio Martínez Joseph, de 41 años, y Juan Gabriel Marte Ramírez, de 26, informó esta tarde el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

Louisaint era un ciudadano estadounidense de origen haitiano que había sido reportado como desaparecido el pasado sábado.

Las informaciones recopiladas por las autoridades establecen que había salido desde el pasado jueves 10 del apartamento donde se hospedaba para reunirse con una persona de apellido Martínez.

Antes de salir, la víctima habría comunicado a un familiar cercano que se dirigiría a una plaza comercial para sostener el encuentro. Al no regresar a la vivienda, la persona con la que se alojaba en el país contactó a quien presuntamente se reuniría con él, lo que posteriormente dio inicio al proceso de investigación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/54e6a011-d8ff-4b10-bb81-df4d39ab3d31-43d7b475.jpg Lugar donde fue encontrado el cadáver en Herrera. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/fb260de0-161e-4251-8863-259589da7b24-22feda56.jpg Lugar donde fue encontrado el cadáver de Andy Louisaint, de 47 años. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO) ‹ >

Cadáver estaba sellado con concreto

Pesqueira precisó que el cadáver fue localizado próximo al mediodía debajo de una escalera en el negocio Martínez Fashion e import, una tienda dedicada a la importación de pacas y otras actividades comerciales.

"El cadáver fue encontrado prácticamente sellado debajo de una escalera con concreto y pegatod", conforme el portavoz de la Policía.

El caso dejó de ser investigado como una desaparición y fue remitido a la jurisdicción de homicidios del Distrito Nacional, debido a que, conforme a las pesquisas preliminares, la víctima habría sido ultimada en esa demarcación, aunque su cuerpo fue encontrado en Herrera.

Investigan el móvil

La Policía Nacional informó que tres vehículos fueron retenidos y que otras evidencias se encuentran bajo análisis como parte del proceso investigativo.

Al ser cuestionado sobre el móvil del crimen, el vocero indicó que los detenidos han ofrecido algunas versiones, pero estas deberán ser comprobadas por los investigadores y el Ministerio Público mediante las evidencias correspondientes.

"Esta es una investigación que está en curso, pudiesen surgir nuevos elementos, pero hasta el momento esto es lo que tenemos", manifestó.

La Policía Nacional señaló que ampliará las investigaciones bajo la coordinación del Ministerio Público y que ofrecerá más detalles oportunamente.