Unas diez personas han sido entrevistadas como parte de la investigación del ataque a tiros ocurrido en Boca Chica, donde murieron Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Didy Glow, de 31 años, y Jonathan Villanueva, alias Cotuí, de 26, y otras cinco personas resultaron heridas.

Las pesquisas forman parte de las diligencias que realizan los investigadores, bajo la coordinación del Ministerio Público, para reunir evidencias que permitan identificar a las personas que viajaban en el vehículo desde el cual se produjo el ataque a tiros.

Entre los elementos que están siendo levantados figuran imágenes de cámaras de seguridad de distintos establecimientos comerciales de la zona, así como del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Didy Glow no era el objetivo

Como parte de los avances, la Policía informó que, de manera preliminar, el ataque no estaba dirigido contra Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Didy Glow, quien murió en el hecho.

El vocero del cuerpo policial, Diego Pesqueira, indicó que los disparos estaban dirigidos contra otra de las personas que resultaron afectadas.

Entre los heridos figuran Alexis José Castro, Manuel Alberto Perdomo, alias Frankeli; Javier Reyes, conocido como El Come Candela; Alver Ozuna Beato e Ismael Noboa Mejía.

Viejas rencillas

Sobre las razones que habrían provocado el ataque, los investigadores manejan de forma preliminar la hipótesis de viejas rencillas.

Al ser abordado sobre la posible participación de bandas criminales que mantienen disputas en la zona de Boca Chica, el vocero policial señaló que todavía deben esperar los resultados de las pesquisas para establecer si existe alguna relación.

El oficial afirmó que el caso está avanzado en cuanto a la identificación de los posibles responsables, aunque precisó que oportunamente se ofrecerán mayores detalles.