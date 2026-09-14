Investigan muerte de un menor de 13 años herido presuntamente con un destornillador

Adolescente muere en Verón-Punta Cana luego de permanecer 11 días hospitalizado por una herida en la cabeza. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un menor de 13 años, de nacionalidad haitiana, falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Municipal Verón-Punta Cana, luego de permanecer ingresado durante 11 días tras sufrir una herida en la cabeza, en un hecho ocurrido el pasado 2 de septiembre.

El fallecido fue identificado por sus iniciales J. J. B. Su deceso fue reportado aproximadamente a las 10:30 de la mañana del domingo 13 de septiembre, según fuentes oficiales.

El cuerpo del adolescente fue levantado en el centro hospitalario alrededor de la 1:00 de la tarde, en presencia de la fiscal de turno de Verón-Punta Cana.

La médica legista actuante examinó el cadáver y certificó como causa de muerte un paro cardiorrespiratorio.

Padre señala a otro menor

Según declaró el padre del adolescente ante las autoridades, su hijo se encontraba jugando con otro menor de edad, también de nacionalidad haitiana, cuando este presuntamente le provocó una herida punzante en la cabeza con un destornillador.

El hecho habría ocurrido alrededor de las 4:00 de la tarde del 2 de septiembre, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Tras resultar herido, el adolescente fue ingresado en el Hospital Municipal Verón-Punta Cana, donde permaneció bajo atención médica hasta su fallecimiento.

Cuerpo será enviado al Inacif

El cadáver será trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís, para los procedimientos correspondientes.

El caso continúa bajo investigación para establecer las circunstancias en que ocurrió la agresión que provocó la lesión en la cabeza y determinar las responsabilidades correspondientes.