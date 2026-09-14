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Operativo preventivo
Operativo preventivo

Operativo preventivo en Verón-Punta Cana deja 20 detenidos y ocupa drogas, armas y otros efectos

De acuerdo con el informe policial, el operativo se realizó en sectores previamente identificados mediante labores de inteligencia e investigación

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    Operativo preventivo en Verón-Punta Cana deja 20 detenidos y ocupa drogas, armas y otros efectos
    Policía Nacional (FOTO DE ARCHIVO)

    Un total de 20 personas fueron detenidas durante un amplio operativo preventivo y de intervención realizado en distintos sectores de Verón-Punta Cana, donde además fueron ocupadas sustancias controladas, armas blancas, motocicletas, máquinas tragamonedas y otros efectos, informó la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional.

    La jornada fue ejecutada por miembros de la División de Investigaciones Verón-Punta Cana, en coordinación con el Ministerio Público, la Subdirección Regional de Investigación de Higüey, la División de Investigaciones de Friusa-Bávaro-Punta Cana y agentes de la Policía Preventiva.

    Intervenciones en sectores bajo investigación

    De acuerdo con el informe policial, las intervenciones se realizaron en sectores previamente identificados mediante labores de inteligencia e investigación, donde presuntamente se desarrollaban actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias controladas, además de otros hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los residentes.

    Como resultado de las acciones fueron ocupadas 70 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, 43 porciones de un polvo presumiblemente cocaína y siete porciones de una sustancia presumiblemente TUSI.

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    Parte del material incautado por los agentes policiales
    Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL)
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    Parte del material incautado por los agentes policiales
    Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL)
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    Parte del material incautado por los agentes policiales
    Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL)

      También fueron incautadas cuatro balanzas que, según las autoridades, eran utilizadas presuntamente para el pesaje de sustancias, así como tres teléfonos celulares y 750 pesos en efectivo.

       Retienen motocicletas y ocupan armas blancas

      Durante el operativo, las autoridades retuvieron 21 motocicletas y ocuparon seis armas blancas, entre estas cuchillos y machetes.

      Asimismo, fueron ocupadas cuatro máquinas tragamonedas, cuatro bultos y otros objetos considerados de interés para las investigaciones.

      Las 20 personas detenidas fueron trasladadas para los fines correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

      La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de prevención e investigación que desarrolla junto al Ministerio Público para fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el control en los sectores intervenidos.

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      TEMAS -

        Periodista egresada de la UASD. Docente universitaria, con especialidad en Educación y Nuevas Tecnologías.