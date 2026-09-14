Operativo preventivo en Verón-Punta Cana deja 20 detenidos y ocupa drogas, armas y otros efectos

Policía Nacional ( FOTO DE ARCHIVO )

Un total de 20 personas fueron detenidas durante un amplio operativo preventivo y de intervención realizado en distintos sectores de Verón-Punta Cana, donde además fueron ocupadas sustancias controladas, armas blancas, motocicletas, máquinas tragamonedas y otros efectos, informó la Dirección Regional La Altagracia de la Policía Nacional.

La jornada fue ejecutada por miembros de la División de Investigaciones Verón-Punta Cana, en coordinación con el Ministerio Público, la Subdirección Regional de Investigación de Higüey, la División de Investigaciones de Friusa-Bávaro-Punta Cana y agentes de la Policía Preventiva.

Intervenciones en sectores bajo investigación

De acuerdo con el informe policial, las intervenciones se realizaron en sectores previamente identificados mediante labores de inteligencia e investigación, donde presuntamente se desarrollaban actividades relacionadas con la venta y distribución de sustancias controladas, además de otros hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los residentes.

Como resultado de las acciones fueron ocupadas 70 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, 43 porciones de un polvo presumiblemente cocaína y siete porciones de una sustancia presumiblemente TUSI.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-102724-am-f002bae2.jpeg Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-102724-am-2-7921bad4.jpeg Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-102724-am-1-d78c5678.jpeg Parte del material incautado por los agentes policiales (FOTOGRAFÍA CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL LA ALTAGRACIA DE LA POLICÍA NACIONAL) ‹ >

También fueron incautadas cuatro balanzas que, según las autoridades, eran utilizadas presuntamente para el pesaje de sustancias, así como tres teléfonos celulares y 750 pesos en efectivo.

Retienen motocicletas y ocupan armas blancas

Durante el operativo, las autoridades retuvieron 21 motocicletas y ocuparon seis armas blancas, entre estas cuchillos y machetes.

Asimismo, fueron ocupadas cuatro máquinas tragamonedas, cuatro bultos y otros objetos considerados de interés para las investigaciones.

Las 20 personas detenidas fueron trasladadas para los fines correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos por las autoridades.

La Policía Nacional indicó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de prevención e investigación que desarrolla junto al Ministerio Público para fortalecer la seguridad ciudadana y mantener el control en los sectores intervenidos.