Profesor denuncia robo de RD$1 millón y US$5,000 de su vehículo para alquilar un colmado

Vehículo del cual se robó el dinero y la pistola ( FOTO CEDIDA POR VÍCTOR ARAUJO )

Desconocidos sustrajeron un millón de pesos, US$5,000 y una pistola del interior del vehículo del profesor Víctor Araujo Cabral, un profesor con 25 años de servicio, luego de romper uno de los cristales mientras este cenaba junto a su familia en un restaurante del centro de Azua.

El hecho ocurrió la noche del sábado 12 de septiembre, alrededor de las 9:30, cuando Araujo Cabral estacionó su Honda CR-V, año 2019, próximo a un establecimiento ubicado en la intersección de las calles 30 de Marzo y 16 de Agosto.

Según relató el educador, dejó el vehículo cerrado y entró al restaurante acompañado de su esposa e hijos. Al regresar, pasada la medianoche, encontró destruido el cristal de la puerta del conductor y comprobó que desconocidos habían sustraído una cartera que contenía el dinero en pesos, los US$5,000 y su arma de fuego.

Araujo Cabral explicó que los 5,000 dólares habían sido tomados prestados en una sucursal bancaria, mientras que parte del dinero en pesos correspondía a ahorros personales y otra cantidad también había sido obtenida mediante financiamiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/14/whatsapp-image-2026-09-14-at-91056-am-9c1c2b9c.jpeg Vehículo del cual se sustrajo el dinero y la pistola (FOTO CEDIDA POR VÍCTOR ARAUJO)

Dinero destinado para negocio

Los recursos estaban destinados a concretar el alquiler de un colmado en el sector Las Flores, negocio con el que pretendía generar ingresos adicionales.

El profesor manifestó que mantenía el efectivo dentro del vehículo debido a que esperaba que concluyera el inventario del establecimiento comercial para entregar el dinero a su propietario y formalizar la negociación.

Tras descubrir el robo, acudió a las autoridades policiales para presentar la denuncia y expresó preocupación porque, según afirmó, esta fue recibida inicialmente de manera manual debido a supuestos inconvenientes con los equipos tecnológicos de la dotación policial.

"En 52 años nunca había tenido que acudir a un destacamento policial por una situación como esta", expresó el educador, quien calificó el robo como uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado.

Araujo Cabral dijo confiar en que los investigadores del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) puedan identificar y apresar a los responsables, así como recuperar el dinero y el arma sustraídos.

El profesor también manifestó preocupación por los hechos delictivos registrados en Azua y pidió a las autoridades reforzar las labores de investigación y prevención.