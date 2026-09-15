Así ubicó la Policía al sospechoso de herir a Gustavo Mejía-Ricart Risk en Serrallés

Pietaje del momento de la agresión contra Gustavo Mejía-Ricart Risk. ( CAPTURA DEL VIDEO. )

La motocicleta captada por cámaras de seguridad se convirtió, según la Policía Nacional, en una de las principales pistas para localizar al hombre señalado por la institución como responsable de herir con un arma blanca a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart, de 23 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado 12 de septiembre. De acuerdo con la versión policial, Mejía-Ricart regresaba a su residencia después de estacionar en las inmediaciones cuando un hombre que se desplazaba en una motocicleta comenzó a seguirlo.

Según las autoridades, cámaras de seguridad registraron parte de la secuencia. En las imágenes, conforme al relato de la Policía, se observa a un motorista llegar hasta el edificio donde se encontraba el joven. La institución sostiene que posteriormente se produjo la agresión y que el sospechoso escapó.

A partir de esas imágenes, los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido atribuido al atacante.

Seguimiento de la Policía

La Policía informó que las primeras grabaciones permitieron observar características de la vestimenta del sospechoso y de la motocicleta, aunque inicialmente no se había establecido públicamente su identidad.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, explicó que agentes de la Dirección Central de Investigación, con apoyo de técnicos y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, dieron seguimiento al trayecto de la motocicleta mediante cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

Según Pesqueira, los agentes ampliaron el radio de búsqueda y recopilaron grabaciones de otras cámaras con el objetivo de establecer el recorrido realizado por el motorista antes y después de la agresión.

La Policía sostiene que ese seguimiento permitió reconstruir progresivamente la ruta seguida por el sospechoso después de abandonar Serrallés.

De acuerdo con la institución, el hombre recorrió distintos sectores de la capital hasta llegar a Capotillo.

Las investigaciones condujeron a los agentes hasta la calle La 42, donde fue apresado Johnny González, de 41 años, a quien la Policía señala como presunto responsable del ataque.

Horas antes de que se divulgara públicamente la identidad del detenido, el presidente Luis Abinader había informado durante La Semanal que una persona vinculada al caso había sido capturada.

Objetos ocupados durante el allanamiento

La Policía informó que durante un allanamiento realizado en una residencia vinculada a González fueron ocupados varios objetos que, según la institución, estarían relacionados con la agresión.

Entre ellos figura un cuchillo que los investigadores entienden que habría sido utilizado para herir a Mejía-Ricart.

También fueron ocupadas prendas de vestir que, de acuerdo con la versión policial, coincidirían con las utilizadas por el sospechoso al momento del hecho, así como una motocicleta que supuestamente habría sido empleada para seguir al joven y posteriormente escapar.

La Policía reportó además la ocupación de dos placas que, según la institución, el detenido utilizaba para cometer hechos delictivos.

Corresponderá a las investigaciones y al proceso judicial determinar si esos objetos están relacionados con la agresión y cuál fue la participación del detenido.

Antecedentes del detenido

La Policía Nacional informó además que González posee alrededor de ocho registros por robos, asaltos, tráfico de drogas y otros hechos.

Esos antecedentes, por sí solos, no establecen su responsabilidad en la agresión contra Mejía-Ricart.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para que continúe el proceso correspondiente.

Por el momento, la versión oficial sostiene que el seguimiento de las cámaras permitió pasar de una motocicleta captada durante la madrugada en Serrallés a la localización de un sospechoso en Capotillo