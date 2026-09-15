El género urbano despide entre rimas y dolor a Diddy Glow

El exponiente urbano Diddy Glow murió en un tiroteo en Boca China. ( CEDIDA )

Las rimas que durante años sirvieron a Diddy Glow para ganarse un lugar en el freestyle dominicano se convirtieron ayer en la forma de despedirlo.

Familiares, amigos y exponentes urbanos se reunieron en Boca Chica para darle el último adiós a Jesús Alexis Delgado Ortiz, conocido como Diddy Glow "La Bestia", quien murió a los 31 años en una balacera ocurrida en el sector Los Coquitos.

Entre lágrimas, recuerdos e improvisaciones, quienes compartieron con él volvieron a hacer lo que tantas veces hicieron a su lado: rapear e improvisar. Pero esta vez no había competencia ni batalla, solo tristeza.

El pasado 12 de septiembre Diddy se encontraba junto a otras personas en una reunión en la que se jugaban partidas de peces betta cuando llegaron varios hombres a bordo de un vehículo y comenzaron a disparar.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que el ataque no estaba dirigido contra el artista, tampoco a Jonathan Villanueva, alias "Cotuí", de 26 años, otro occiso. Las autoridades lo atribuyen a viejas rencillas entre algunas de las personas que estaban en el lugar, relacionadas con un incidente ocurrido aproximadamente un año atrás.

Además de los fallecidos, las autoridades identificaron como heridos a Alexis José Castro Guzmán, alias "Alex"; Manuel Alberto Perdomo Báez, "Fran Kelly"; Javier Reyes, "Come Candela"; Alver Ozuna Beato, "Lisandro"; e Ismael Noboa Mejía.

Por el hecho, más de diez personas han sido entrevistadas como parte de las investigaciones, mientras las autoridades buscan identificar y apresar a los responsables.

Homenaje

Amigos y compañeros se colocaron alrededor del féretro de Diddy Glow y comenzaron a dedicarle versos como una forma de homenaje.

Entre quienes acudieron al funeral estuvo el exponente Mozart La Para, quien también improvisó en memoria del fallecido artista.

Mozart habló sobre el hijo de tres años que deja Diddy Glow y manifestó su compromiso de acompañarlo y apoyarlo. Dijo que había hablado con la familia y que, desde ahora hasta que el niño cumpla 18 años, lo consideraría como un hijo suyo. "Hasta los 18, ese es hijo mío", expresó .

El cantante también habló sobre el dolor que atraviesa el movimiento urbano cuando uno de sus integrantes muere y sobre la dificultad de continuar con los compromisos profesionales en medio de una pérdida.

Otro de los que reaccionó fue Eduardo Sánchez Tolentino, conocido como El Piro, quien destacó la capacidad de Diddy Glow para conectar con los jóvenes. "Él representaba un freestyle que le llegaba a todo el mundo", afirmó al recordar su trayectoria.

Hechos violentos y artistas

Algunos exponentes han sido víctimas de hechos violentos, otros han enfrentado investigaciones o procesos judiciales.

Entre los casos figura la joven Dominik Goca, quien murió tras un ataque a tiros contra el vehículo en el que viajaba junto a la urbana Masha. La Policía sostuvo entonces que el ataque estaba dirigido contra el conductor del vehículo y no contra las artistas.

En enero de 2025, la violencia también alcanzó a Eudi El Creativo, quien fue asesinado mientras grababa un video musical en Villa Hermosa, La Romana, al recibir un disparo en la cabeza durante el incidente.

Otro caso fue el de DJ Kanela, cuyo nombre era conocido en la escena artística de Santiago, quien también fungía como promotor y fue baleado cuando llegaba a su residencia en 2023.

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Su muerte llegó posteriormente a los tribunales. En enero de 2026, un tribunal de Santiago condenó a 20 años de prisión a uno de los hombres señalados por el homicidio.

En 2022 fue asesinado Ángel Reyes, conocido como Urbano El Científico, quien además de dedicarse a la música trabajaba como barbero en San Cristóbal. Recibió varios disparos mientras se encontraba en su lugar de trabajo.

Una de las muertes que más estremeció al movimiento urbano fue la de Monkey Black.

Leonardo Michael Flores Ozuna, uno de los exponentes dominicanos que logró mayor proyección internacional dentro del rap, murió en 2014 en Barcelona, España, después de ser atacado con un arma blanca durante una disputa. Tenía 27 años. Su deceso provocó una amplia reacción entre artistas dominicanos y dejó al movimiento urbano de luto.