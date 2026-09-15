Lo que se sabe hasta ahora del caso de Gustavo Mejía-Ricart Risk

Tres días después de que Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk fuera perseguido y herido con un arma blanca cuando llegaba a su residencia en Serrallés, la Policía Nacional informó del arresto de un hombre al que señala como responsable del ataque y atribuyó por primera vez un móvil al hecho: un supuesto intento de asalto.

El detenido fue identificado como Johnny González, de 41 años. Según la Policía, los investigadores lograron localizarlo después de reconstruir mediante cámaras de seguridad el trayecto de la motocicleta utilizada por el atacante.

González se encuentra bajo control del Ministerio Público, que deberá determinar la imputación que presentará en su contra y solicitar ante un tribunal la correspondiente medida de coerción.

Estas son las principales informaciones que se conocen hasta ahora sobre el caso.

El ataque ocurrió de madrugada

Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, regresaba a su residencia en el sector Serrallés, Distrito Nacional, alrededor de las 4:30 de la madrugada del sábado 12 de septiembre.

Una fuente informó a Diario Libre que el joven acostumbraba a estacionar su vehículo fuera del edificio debido a la falta de espacio en el parqueo y posteriormente ingresar por la puerta peatonal.

Las cámaras de seguridad registraron a un hombre que se desplazaba en una motocicleta mientras Mejía-Ricart caminaba hacia el edificio. El motorista lo siguió hasta la edificación y posteriormente penetró detrás de él. Las imágenes muestran parte de la persecución hasta el área del vestíbulo. Después se produjo la agresión con un arma blanca.

El atacante huyó posteriormente del lugar.

Gustavo recibió múltiples heridas

Mejía-Ricart sufrió múltiples heridas de arma blanca y tuvo que recibir atención médica. Desde las primeras horas posteriores al ataque, familiares y fuentes consultadas por Diario Libre informaron que el joven se encontraba estable, aunque permanecía bajo cuidados médicos.

Su madre, Katherine Risk, ha informado posteriormente que continúa evolucionando favorablemente, aunque ha señalado que todavía enfrenta un proceso de recuperación. También ha agradecido las muestras de solidaridad y pedido mantener las oraciones por su hijo.

Las cámaras se convirtieron en una pieza central

Desde el comienzo de la investigación, una de las principales pistas fue la motocicleta utilizada por el atacante. Investigadores de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), con apoyo de técnicos de tecnología de la Policía y del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, comenzaron a recopilar imágenes para reconstruir el recorrido realizado antes y después de la agresión.

El lunes, el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira, confirmó que las autoridades estaban siguiendo el trayecto de la motocicleta utilizando grabaciones del 9-1-1. En ese momento, la institución todavía no había identificado públicamente a ningún sospechoso ni establecido el móvil del ataque.

"No tenemos preliminares. Es un caso que tenemos que esperar que las evidencias sean las que determinen el móvil y otras circunstancias", declaró Pesqueira el lunes.

Horas después, el propio vocero aseguró que la investigación se encontraba prácticamente concluida y adelantó que la Policía ofrecería información "contundente" sobre el caso.

Abinader anunció primero que había un detenido

La primera confirmación pública de una captura llegó la noche del lunes por parte del presidente Luis Abinader. Durante declaraciones ofrecidas en Santiago, el mandatario informó que había sido detenido "uno de los victimarios" relacionados con el ataque. Abinader no identificó entonces al apresado ni explicó qué participación le atribuían las autoridades.

La utilización del plural por parte del mandatario también dejó inicialmente abierta la posibilidad de que las autoridades buscaran a otras personas. Hasta este martes, sin embargo, la versión policial divulgada públicamente describe la participación directa de un solo atacante.

El detenido es Johnny González

La Policía identificó este martes al detenido como Johnny González, de 41 años. Según la versión de los investigadores, González fue localizado luego de seguir mediante cámaras el desplazamiento de la motocicleta desde la zona donde ocurrió la agresión hasta el sector Capotillo.

Informaciones divulgadas sobre la investigación sitúan su localización en la calle La 42. Las autoridades aseguran que durante las diligencias fueron ocupados un cuchillo, prendas de vestir y una motocicleta que tenía dos placas. Esos objetos deberán ser incorporados y sustentados como evidencias dentro del proceso judicial.

Hasta ahora no se han divulgado públicamente resultados periciales que establezcan, por ejemplo, si el cuchillo ocupado contiene rastros vinculados con la víctima.

La Policía dice que fue un intento de asalto

La identificación de González estuvo acompañada de un cambio importante en la información ofrecida por las autoridades. Mientras el lunes la Policía aseguraba que todavía no había determinado el móvil, este martes sostuvo que Mejía-Ricart habría sido seleccionado como víctima de un robo.

De acuerdo con la versión policial, el hombre se desplazaba en motocicleta "en busca de alguna víctima" cuando observó al joven caminando hacia su residencia. Los investigadores sostienen que trató de interceptarlo, lo siguió hasta el vestíbulo y, ante la resistencia de Mejía-Ricart, le ocasionó varias heridas con el arma blanca. El robo, según esta versión, no llegó a consumarse.

La Policía no ha informado públicamente qué pertenencias habría intentado sustraer el atacante ni qué elemento específico de la investigación permitió establecer que la finalidad del seguimiento era cometer un robo. Ese móvil forma actualmente parte de la hipótesis policial y deberá quedar sustentado mediante las evidencias que presente el Ministerio Público.

¿Había relación entre ambos?

Hasta el momento no se ha informado de una relación previa entre Mejía-Ricart y el hombre señalado por las autoridades. La versión divulgada este martes por la Policía apunta, por el contrario, a una selección aparentemente circunstancial de la víctima mientras caminaba hacia su residencia.

Antes del arresto, Pesqueira había señalado que la investigación buscaba determinar tanto el móvil como si existía algún vínculo entre el atacante y Mejía-Ricart.

Los antecedentes atribuidos al detenido

Informaciones divulgadas este martes señalan que González figura con ocho registros policiales relacionados con robos, asaltos y hechos vinculados con drogas. Esos registros constituyen antecedentes policiales y no prueban por sí mismos su responsabilidad en el ataque contra Mejía-Ricart.

La responsabilidad penal por este caso tendrá que establecerse mediante las evidencias recopiladas por las autoridades y posteriormente ser determinada por los tribunales.

Lo que todavía falta por conocer

Aunque el arresto y la identificación de un posible móvil representan los principales avances conocidos hasta ahora, será en la solicitud de medida de coerción que se podrá conocer con más detalles las pruebas que serán depositadas ante el tribunal.

Otro aspecto por aclarar es si existe alguna segunda persona bajo investigación. Abinader habló inicialmente de la captura de "uno de los victimarios", pero la información policial conocida hasta ahora atribuye materialmente el seguimiento y la agresión a un solo hombre.

El expediente entra ahora en una segunda etapa dirigida por el Ministerio Público.

Las imágenes permitieron a las autoridades reconstruir el desplazamiento del atacante y localizar a un sospechoso, si lo hubiere. Corresponderá al Ministerio Público sustentar ante los tribunales, el móvil atribuido y la vinculación de las evidencias ocupadas con el ataque contra Gustavo Mejía-Ricart Risk.